Định Tân: Tu bổ, tôn tạo di tích góp phần phát triển du lịch

Trên địa bàn xã Định Tân có 10 di tích cấp tỉnh và 1 di tích lịch sử cấp quốc gia là Đình Làng Sét. Thời gian qua, địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý, bảo tồn, góp phần phát huy giá trị của di tích.

Di tích Đình làng Kênh Thôn, xã Định Tân đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác bảo tồn, xã đã lập kế hoạch và dự trù kinh phí tu bổ, chống xuống cấp các hạng mục công trình. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, UBND xã và các tổ quản lý di tích đã vận động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện công tác bảo vệ các di tích trên địa bàn. Các di tích lịch sử - văn hóa không chỉ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân, du khách, mà còn là môi trường giáo dục, nhắc nhở các thế hệ về truyền thống lịch sử - văn hóa của quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch UBND xã Định Tân, Thiều Sỹ Hưng, cho biết: “Xã thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống di tích trên địa bàn. Trên cơ sở đó lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, đầy đủ về di tích của địa phương. Ngoài ra, UBND xã cũng tăng cường huy động xã hội hóa đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, kết nối di tích, các hạng mục công trình tu bổ, tôn tạo các di tích góp phần phát triển du lịch trên địa bàn”.

Xác định di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng là tài sản vô giá trong kho tàng di sản văn hóa của dân tộc, thời gian qua, xã Định Tân đã triển khai các giải pháp, mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích, danh thắng. Qua đó huy động các nguồn vốn tài trợ của cộng đồng và các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử. Xã cũng thường xuyên tổ chức các loại hình văn hóa, trò chơi dân gian, các loại hình nghệ thuật truyền thống gắn với lễ hội tại các di tích nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân. Đến nay, nhiều di tích, danh lam thắng cảnh đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách tham quan, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, UBND xã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở địa phương; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng về công tác bảo vệ cũng như các dự án tu bổ tôn tạo di tích đúng quy trình, quy định của pháp luật...

Xã Định Tân cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di sản. Tổ chức tập huấn cho những người làm công tác bảo tồn, tôn tạo và khai thác di tích, đội ngũ quản lý và nhân viên tại các di tích. Từng bước xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên tại điểm di tích có kiến thức về lịch sử văn hóa, có khả năng thuyết minh, hướng dẫn khách đến tham quan, trải nghiệm...

Hiện nay, UBND xã Định Tân đã thành lập ban quản lý di tích và các tổ quản lý di tích trên địa bàn, đồng thời lập danh sách quy hoạch bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị vốn có để khai thác, phát triển du lịch. "Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có sẽ gắn kết các tour, tuyến du lịch về tâm linh với các di tích lịch sử, lễ hội dân gian truyền thống đến các làng nghề thủ công truyền thống... Qua đó thu hút du khách du lịch trong và ngoài tỉnh, góp phần vào phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân", ông Hưng cho biết thêm.

Bài và ảnh: Minh Khanh