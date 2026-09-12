Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia 2026 sẽ diễn ra tại Thanh Hóa

Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia 2026 sẽ diễn ra tại Thanh Hóa vào ngày 25/9. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Ban điều hành mở rộng Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp doanh nhân trẻ Thanh Hóa chiều 12/9.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia 2026 có sự tham dự của hàng trăm đại biểu đại diện các doanh nghiệp, trung tâm đầu tư, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Diễn đànn do Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia chủ trì, Câu lạc bộ Đầu từ và Khở nghiệp doanh nhân trẻ Thanh Hóa phối hợp tổ chức

Nội dung diễn đàn tập trung vào “Khởi nghiệp quốc gia trong kỷ nguyên mới - từ hệ sinh thái đến hệ giá trị”; “Doanh nghiệp trong thời đại mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” và phiên đối thoại với chủ đề "Đầu tư, đổi mới sáng tạo quốc gia và quốc tế: Tiếng nói từ chuyên gia”.

Hội viên Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp doanh nhân trẻ Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị ban điều hành mở rộng, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã tập trung thảo luận, trao đổi, nắm bắt các thông tin từ hội viên để chuẩn bị tốt các nội dung tham gia diễn đàn.

Khánh Phương