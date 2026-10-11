Dịch vụ cưới “vào mùa”

Mùa cưới cuối năm đang nóng lên khi lịch tiệc tại nhiều cơ sở được khách chốt từ sớm, kéo theo sự gia tăng nhu cầu ở các dịch vụ chụp ảnh, trang điểm, trang phục và trang trí. Không chỉ tăng về lượng khách, thị trường còn ghi nhận xu hướng người tiêu dùng chi cho nhiều hạng mục hơn, đồng thời yêu cầu cao hơn về dấu ấn riêng trong ngày trọng đại.

Không gian tiệc cưới được trang hoàng tại Đại Việt Palace. Ảnh: Đại Việt Palace

Tại Đại Việt Palace - Wedding & Convention, ngay từ đầu tháng 10, lịch tiệc cưới cho những tháng cuối năm đã gần kín, trong đó các ngày cuối tuần được khách giữ chỗ từ sớm. Theo đại diện đơn vị, một số ngày đẹp được đặt trước từ 3 - 5 tháng; lượng đặt tiệc ước tăng khoảng 10 - 15% so với cùng kỳ. Các tiệc cưới phổ biến có quy mô 30 - 50 bàn, có tiệc lên tới trên 80 bàn.

Lịch tiệc được lấp đầy từ sớm không chỉ phản ánh nhu cầu tổ chức hôn lễ đang tập trung vào những tháng cuối năm, mà còn cho thấy một đặc điểm đáng chú ý của thị trường: ngày cưới càng được xác định sớm, các dịch vụ liên quan càng có thêm thời gian và điều kiện để được lựa chọn, đặt lịch.

Theo ông Lê Việt Hưng, Giám đốc điều hành Đại Việt Palace: “Khách hàng quan tâm nhiều hơn đến tổng thể buổi lễ, từ thực đơn, không gian đến sân khấu, âm thanh, ánh sáng và chương trình. Với những tiệc có quy mô lớn, việc chuẩn bị sớm giúp các hạng mục được thống nhất và triển khai đồng bộ hơn. Điều này cũng khiến nhu cầu của khách không dừng ở việc “có một nơi tổ chức đám cưới”, mà ngày càng hướng tới một không gian được thiết kế phù hợp với mong muốn riêng”.

Khi ngày cưới đã được xác định, nhu cầu cũng nhanh chóng lan sang những dịch vụ được chuẩn bị trước đó. Tại Tuấn Hoàng Studio, từ tháng 9, lượng khách hỏi và đặt lịch tăng khoảng 30 - 40% so với thời điểm thấp điểm. Đến đầu tháng 10, lịch cuối tuần của studio phần lớn đã được lấp đầy. Đại diện đơn vị cho biết trong mùa cao điểm, studio phục vụ khoảng 15 - 20 cặp đôi mỗi tháng, cao hơn khoảng 1,5 lần so với bình thường; nhiều khách đặt lịch trước 3 - 6 tuần.

Đáng chú ý, khách hàng hiện không chỉ tìm một bộ ảnh cưới với số lượng ảnh hay album theo gói cố định. Họ quan tâm nhiều hơn đến concept, trang phục, make-up, địa điểm và cách kể câu chuyện của riêng mình. Nhu cầu này cũng kéo theo sự đa dạng trong lựa chọn váy cưới, áo dài cô dâu, khi trang phục ngày càng được xem như một phần của tổng thể hình ảnh thay vì chỉ là hạng mục phục vụ nghi lễ. Những gói dịch vụ phổ biến có mức khoảng 10 - 15 triệu đồng gồm chụp ảnh, trang phục và trang điểm... nhưng với khách có yêu cầu riêng, chi phí có thể tăng theo số lượng và mức độ cá nhân hóa của từng hạng mục.

Cách lựa chọn ấy cho thấy sức mua mùa cưới không chỉ tăng theo quy mô đám cưới. Khi mỗi hạng mục được kỳ vọng phải góp phần tạo nên một trải nghiệm thống nhất, ngân sách cũng được phân bổ cho nhiều lựa chọn mang tính cá nhân hóa hơn: Từ phong cách bộ ảnh, trang phục, make-up đến không gian ngày cưới.

Khi concept không còn dừng lại trong bộ ảnh, nhu cầu cá nhân hóa tiếp tục được đưa vào chính không gian diễn ra hôn lễ. Tại 06 Event Đinh Công Tráng, lượng đơn trang trí trong mùa cao điểm đạt khoảng 30 - 40 đơn/tháng, tăng khoảng 30% so với thời điểm bình thường. Những khách có yêu cầu thiết kế riêng thường đặt trước 1 - 2 tháng, còn các gói lớn, nhiều hạng mục có thể cần chuẩn bị trước 2 - 3 tháng.

Chị Nguyễn Thị Thu, chủ cơ sở 06 Event Đinh Công Tráng cho biết, nếu trước đây nhiều khách chỉ cần một backdrop và sân khấu được trang trí đẹp mắt, thì nay yêu cầu đã chuyển sang xây dựng một concept xuyên suốt cho toàn bộ không gian. Các phong cách tối giản, hiện đại, sử dụng gam trắng, kem, pastel hoặc hoa tươi được lựa chọn khá nhiều. Những gói trang trí phổ biến có giá khoảng 15 - 30 triệu đồng, tùy quy mô và yêu cầu thiết kế.

Như vậy, từ một lịch tiệc được đặt sớm tại Đại Việt Palace, nhu cầu không dừng lại ở bàn tiệc mà tiếp tục lan sang những dịch vụ được chuẩn bị trước đó. Một cặp đôi đã xác định ngày cưới có thể đồng thời tìm studio để xây dựng hình ảnh, lựa chọn trang phục và make-up; khi concept hình thành, ý tưởng ấy lại được kéo vào không gian tiệc thông qua hoa, backdrop, sân khấu và các chi tiết trang trí.

Chính sự liên kết này đang làm thay đổi cấu trúc chi tiêu của một đám cưới. Nếu trước đây các dịch vụ có thể được lựa chọn tương đối độc lập thì nay khách hàng có xu hướng nhìn chúng như những phần của một tổng thể. Điều đó vừa làm số lượng giao dịch tăng lên, vừa tạo thêm dư địa để các đơn vị dịch vụ nâng giá trị đơn hàng thông qua những lựa chọn được thiết kế riêng.

Ở góc độ thị trường, sức nóng của mùa cưới không chỉ nằm ở số tiệc được tổ chức mà còn ở lượng dịch vụ được kích hoạt phía sau mỗi đám cưới. Từ địa điểm, thực phẩm, ảnh cưới, trang phục, trang điểm đến hoa, trang trí, âm thanh, ánh sáng..., nhu cầu ngày càng liên kết chặt hơn khi khách hàng không chỉ so sánh giá từng hạng mục mà quan tâm đến sự đồng bộ và dấu ấn riêng. Điều này mở thêm dư địa gia tăng giá trị đơn hàng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng giữ lịch, chuẩn bị nhân sự, vật tư và phối hợp các khâu trong mùa cao điểm.

Nhìn từ lịch tiệc được chốt sớm, lượng khách tăng ở studio và số đơn trang trí gia tăng, có thể thấy một vòng chuyển động khá rõ: lịch cưới được chốt sớm tạo sức mua; sức mua thúc đẩy nhu cầu cá nhân hóa; còn cá nhân hóa kéo thêm nhiều dịch vụ cùng tham gia. Vì thế, thị trường dịch vụ cũng bắt đầu “vào mùa” từ thời điểm một ngày cưới được giữ chỗ, với giá trị không chỉ nằm ở một bàn tiệc mà được cộng dồn từ nhiều lựa chọn của cô dâu, chú rể.

Chi Phạm