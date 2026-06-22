Đẩy mạnh truyền thông, bảo đảm lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 hiệu quả

Chiều 22/6, Sở Công thương tổ chức hội nghị truyền thông về xăng sinh học E10 nhằm lắng nghe, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sản xuất, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm triển khai hiệu quả lộ trình sử dụng xăng E10 theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Tiến Hiệu chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm lộ trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10. UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10; phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng để bảo đảm nguồn hàng, chất lượng sản phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.

Lãnh đạo Chi cục QLTT Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa đã chỉ đạo các đội QLTT tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện lộ trình chuyển đổi sang xăng E10; xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh xăng dầu không đúng chủng loại, vi phạm về đo lường, chất lượng, giá bán hoặc các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung.

Đến nay, 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10; không còn tồn xăng RON95 trong hệ thống phân phối. Hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn ra ổn định, các cửa hàng cơ bản chấp hành đúng quy định về niêm yết giá và thời gian bán hàng. Từ đầu năm đến ngày 14/6, lực lượng QLTT đã kiểm tra 19 vụ việc, xử lý 11 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 534 triệu đồng.

Đại diện Công ty TNHH MTV Xăng dầu, Dầu khí Thanh Hóa phát biểu.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10 trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất, pha chế, bảo quản, phân phối đến bán lẻ; bảo đảm việc triển khai lộ trình chuyển đổi được thực hiện đồng bộ, đúng quy định và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10.

Đại diện Công ty CP Anh Phát Petro kiến nghị.

Trong thời gian tới, Sở Công thương sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đa dạng các hình thức tuyên truyền; hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lĩnh vực xăng dầu, về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và nhiên liệu truyền thống; kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về tình hình thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh, hoạt động kiểm tra, kiểm soát xăng dầu nói chung, hoạt động giám sát, kiểm tra xăng sinh học E10 nói riêng; góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu đã báo cáo tình hình triển khai kinh doanh xăng E10 từ ngày 1/6 đến nay; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả của lộ trình chuyển đổi trong thời gian tới.

Minh Hằng