Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin

Bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 đã đưa công nghệ số trở thành một trong những lĩnh vực then chốt, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Tại Thanh Hóa, nhiều giải pháp xây dựng, phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin (DN CNTT) đã được triển khai, tạo điều kiện để các DN công nghệ số “đột phá vươn mình”.

VNPT Thanh Hóa là một trong những doanh nghiệp số hàng đầu của tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.742 DN đăng ký hoạt động trong lĩnh vực CNTT hoặc có ngành nghề đăng ký liên quan đến lĩnh vực CNTT. Trong đó, có hơn 1.100 DN có phát sinh doanh thu, có khoảng 191 DN hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ CNTT hiệu quả.

Thanh Hóa cũng có các DN viễn thông, CNTT tiên phong, đi đầu trong việc nghiên cứu, sản xuất phần mềm, nội dung số cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, như: VNPT Thanh Hóa, Viettel Thanh Hóa, Công ty TNHH Minh Lộ, Công ty CP ThinkLabs, Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phương...

Là một trong những DN CNTT có nhiều đóng góp thiết thực vào hoạt động chuyển đổi số của tỉnh, Công ty CP ThinkLabs được thành lập tháng 5/2017, chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng bao gồm: giải pháp cho đô thị thông minh, chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT tại các DN trong quá trình chuyển đổi số trong xu hướng cách mạng công nghệ 4.0. ThinkLabs định hướng trở thành công ty cung cấp các sản phẩm CNTT thiết thực cho người dùng, với mong muốn ứng dụng các công nghệ mới như AI, big data, Computer Vision, VR/AR... vào các sản phẩm của mình.

Ông Hoàng Đức Thịnh, Giám đốc Công ty CP ThinkLABs, cho biết: "Xu hướng phát triển CNTT tại Thanh Hóa rất tiềm năng, tỉnh cũng có nhiều chính sách hỗ trợ các DN số phát triển. Đây chính là động lực lớn cho DN CNTT trong quá trình khởi nghiệp".

Có hơn 20 năm hoạt động và phát triển, Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phương hiện là một trong những công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông. Công ty đã tích cực triển khai hiệu quả nhiều giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại điện tử như: xây dựng phần mềm, hệ sinh thái cho một số cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh với các sản phẩm tiêu biểu như: hệ thống giám sát môi trường; hệ sinh thái langnghedulich.vn... hỗ trợ số hóa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, HTX nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề, sản phẩm OCOP...

Chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ, sản phẩm phần mềm CNTT đã và đang được áp dụng rộng rãi vào thực tiễn, Công ty TNHH Minh Lộ hiện sở hữu phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm kết nối máy xét nghiệm; phần mềm bệnh án điện tử; phần mềm quản lý hệ thống xếp hàng tự động... đã được triển khai trong tỉnh và nhiều bệnh viện trên địa bàn cả nước.

Ngoài ra, nhiều DN CNTT khác như: G8, Á Châu, HiTech, Nam Phong, Mạnh Đình, Pro F1, Hàm Rồng Media, LigoSoft... trong thời gian qua cũng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thị trường CNTT trên địa bàn tỉnh ở nhiều mảng dịch vụ số khác nhau, từ phần cứng, hạ tầng CNTT - viễn thông, giải pháp phần mềm nền tảng, phần mềm ứng dụng...

Các DN công nghệ số trên địa bàn tỉnh không chỉ phát triển sản phẩm, dịch vụ cho riêng mình mà còn đóng vai trò “song hành - dẫn dắt”, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở các cơ quan, tổ chức, DN, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, thương mại điện tử, du lịch và quản lý đô thị... Bên cạnh đó, các DN CNTT còn tham gia xây dựng hạ tầng, nền tảng, cung cấp dịch vụ số, góp phần hình thành hệ sinh thái số của tỉnh. Từ đó, giúp gia tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời mở ra những lĩnh vực kinh tế mới như kinh tế dữ liệu, thương mại điện tử, du lịch thông minh, đô thị thông minh...

Để khuyến khích phát triển DN CNTT, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ tỉnh Thanh Hóa với diện tích 7,35ha. Ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về phát triển DN công nghệ số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh cũng đã đưa vào vận hành, khai thác tòa nhà điều hành Trung tâm CNTT tỉnh Thanh Hóa nhằm từng bước hình thành khu CNTT tập trung của tỉnh, tạo tiền đề để phát triển công nghiệp CNTT. Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển 25 khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Nghi Sơn với diện tích 9.058ha; đang và sẽ hoàn thiện 19 khu công nghiệp ngoài Khu Kinh tế Nghi Sơn với diện tích 6.045ha; 91 cụm công nghiệp với diện tích 3.382ha. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đều có chính sách ưu đãi thu hút đầu tư công nghiệp sạch, công nghệ cao như chíp bán dẫn, linh kiện điện tử, sản xuất máy tính, điện thoại...

Tỉnh Thanh Hóa xác định mục tiêu trở thành một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số cấp tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, với trọng tâm là “Chuyển đổi số: nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn”, thúc đẩy phát triển kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng kinh tế mới. Phấn đấu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp từ 30 - 35% GRDP của tỉnh; hoàn thiện hệ sinh thái doanh nghiệp số, hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực số, qua đó tạo nền tảng bền vững cho phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Bài và ảnh: Linh Hương