Dầu Nga khoét sâu rạn nứt xuyên Đại Tây Dương

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép nhập khẩu dầu diesel từ Nga đang làm gia tăng bất đồng giữa Washington và các đồng minh châu Âu về cách thức gây sức ép lên Moscow. Đằng sau động thái này không chỉ là bài toán bảo đảm nguồn cung năng lượng, mà còn là sự khác biệt trong cách các bên cân đối giữa lợi ích kinh tế trước mắt và những cam kết chiến lược dài hạn. Khi Washington ưu tiên tính linh hoạt trong chính sách, Liên minh châu Âu (EU) đứng trước sức ép kép, vừa duy trì lập trường đối với Nga, vừa bảo vệ năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Diễn biến này không chỉ thử thách mức độ đồng thuận của liên kết xuyên Đại Tây Dương, mà còn buộc Brussels phải đẩy nhanh lộ trình tự chủ chiến lược trong một trật tự thế giới đang tái định hình.

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Nghịch lý giữa nới lỏng giao thương và duy trì trừng phạt

Thỏa thuận năng lượng bất ngờ giữa Mỹ và Nga mới đây, đã làm bộc lộ một khoảng trống pháp lý lẫn chiến lược trong chính sách đối ngoại của Phương Tây. Một mặt, các sắc lệnh trừng phạt đa phương vẫn chính thức có hiệu lực, duy trì áp lực lên hệ thống tài chính và thương mại của Moscow. Nhưng mặt khác, các cơ chế miễn trừ đặc biệt và cấp phép linh hoạt lại được kích hoạt để mở đường cho dòng chảy nhiên liệu Nga đi vào hệ thống phân phối toàn cầu.

Sự tồn tại song song giữa hai trạng thái đối lập này tạo ra một “ranh giới mờ” trong việc thực thi các cam kết quốc tế. Động thái nới lỏng giao thương xuất phát từ yêu cầu bảo đảm tính thanh khoản cho thị trường năng lượng, ngăn ngừa nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu tinh chế – đặc biệt là dầu diesel. Việc duy trì một khung trừng phạt trên lý thuyết nhưng linh hoạt tạo ngoại lệ trên thực tế phản ánh bản chất của các công cụ kinh tế trong quan hệ quốc tế: chúng luôn được điều chỉnh để không gây tổn hại vượt quá ngưỡng chịu đựng của các nền kinh tế chủ chốt.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ, chính sách thắt chặt vốn được thiết kế để tạo áp lực kinh tế lại đang trải qua những điều chỉnh kỹ thuật nhằm bảo vệ sự ổn định của thị trường nội địa Mỹ. Khi các quy luật kinh tế thị trường va chạm với các quyết định hành chính, ranh giới giữa tính nguyên tắc và sự thực dụng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Điều này khiến cấu trúc cấm vận vốn được xây dựng công phu xuất hiện những điểm điều chỉnh từ chính bên trong hệ thống khởi xướng.

Đánh giá về bản chất của nghịch lý này, Tiến sĩ Fabrice Pothier, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nhận định: “Chúng ta đang thấy một bước chuyển quan trọng trong cách áp dụng các biện pháp cưỡng chế kinh tế. Khi các hàng rào cấm vận chạm đến ranh giới có thể gây khủng hoảng ngược cho thị trường toàn cầu, tư duy kỹ trị sẽ nhanh chóng tìm kiếm các kẽ hở pháp lý để điều chỉnh. Nghịch lý giữa tuyên bố chính trị và thực thi thương mại chính là minh chứng cho thấy quy luật thị trường luôn tạo ra áp lực buộc các bên phải tìm điểm cân bằng.”

Tính toán của Washington và phép thử đối với châu Âu

Bước đi của Mỹ được thúc đẩy bởi bài toán lợi ích kinh tế và áp lực chính trị nội địa. Đối mặt với nguy cơ lạm phát quay trở lại và giá nhiên liệu tiêu dùng tăng cao, chính quyền Mỹ ưu tiên mục tiêu ổn định kinh tế trong nước để đảm bảo dư địa điều hành chính sách. Việc tiếp cận lại nguồn cung nhiên liệu Nga – dù gián tiếp hay trực tiếp qua các cơ chế ngoại lệ được xem là giải pháp ngắn hạn hiệu quả nhằm giảm sức ép chi phí cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, tính toán mang tính thực dụng của Washington lại đặt các đồng minh Châu Âu vào một phép thử đầy khắc nghiệt. Trong nhiều năm qua, Liên minh Châu Âu (EU) đã gánh chịu những chi phí kinh tế nặng nề – từ đà suy giảm sản xuất công nghiệp, chi phí năng lượng đắt đỏ cho đến lạm phát kéo dài để kiên định thực hiện chính sách thắt chặt và cắt đứt nguồn năng lượng giá rẻ truyền thống từ Nga.

Sự xuất hiện của một cơ chế linh hoạt riêng biệt dành cho thị trường Mỹ làm gián đoạn tính đồng bộ của chính sách cấm vận xuyên Đại Tây Dương. Các nhà lãnh đạo tại Brussels nhận thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa các tuyên bố chung và hành động thực tế của đồng minh. Châu Âu vô hình trung trở thành bên phải gánh chịu chi phí cao của chính sách thắt chặt, trong khi lợi ích từ sự linh hoạt lại thuộc về phía bên kia đại dương.

Phép thử đối với Châu Âu lúc này không chỉ nằm ở bài toán bù đắp thiếu hụt năng lượng, mà còn ở khả năng bảo vệ lợi ích kinh tế nội khối khi các cam kết tập thể bị chi phối bởi ưu tiên riêng lẻ của từng quốc gia.

Lợi ích kinh tế, dư địa ngoại giao của Moscow

Ở chiều ngược lại, thỏa thuận này mang lại những giá trị chiến lược quan trọng cho Nga, vượt ra ngoài khuôn khổ của một giao dịch thương mại thuần túy. Về mặt kinh tế, việc khơi thông dòng chảy nhiên liệu giúp Moscow duy trì nguồn thu ngân sách ổn định, giảm thiểu tác động từ các rào cản tài chính và bảo vệ năng lực vận hành của ngành công nghiệp lọc hóa dầu trong nước.

Về mặt ngoại giao, sự kiện này mở ra dư địa linh hoạt mới cho Điện Kremlin trên bàn cờ quốc tế. Việc thiết lập được kênh tương tác mang tính thực chất với Washington trong lĩnh vực năng lượng cốt lõi đã chứng minh một thực tế địa - chính trị: mức độ phụ thuộc lẫn nhau của thị trường toàn cầu khiến việc cô lập hoàn toàn một cường quốc tài nguyên là điều vô cùng phức tạp.

Sự quay trở lại của dòng dầu Nga dưới các hình thức linh hoạt cho thấy cấu trúc thương mại toàn cầu vẫn vận hành dựa trên nguyên tắc cung cầu cốt lõi, nơi các quốc gia sở hữu nguồn lực chiến lược luôn giữ vững được vị thế đàm phán nhất định.

Phân tích về tác động đối với vị thế của Nga, Giáo sư Iain Begg thuộc Viện Châu Âu, Trường Kinh tế London (LSE), chỉ ra rằng: “Moscow đã tận dụng thành công vai trò không thể thay thế của mình trong chuỗi cung ứng nhiên liệu toàn cầu. Việc duy trì được đầu ra cho sản phẩm năng lượng không chỉ củng cố sức bền kinh tế của Nga, mà còn tạo ra lợi thế đàm phán quan trọng, buộc các đối tác Phương Tây phải chấp nhận các thỏa thuận thực dụng dựa trên nguyên tắc cung cầu.”

Hiệu quả thực tế của nguồn cung diesel và nguy cơ rạn nứt phương Tây

Nguồn cung dầu diesel – dòng nhiên liệu được ví như “mạch máu” của hoạt động vận tải, logistics và sản xuất công nghiệp giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ thỏa thuận này. Việc duy trì ổn định dòng chảy diesel giúp hạ nhiệt nguy cơ khủng hoảng chi phí vận hành trên quy mô toàn cầu, trực tiếp hỗ trợ đà phục hồi của nhiều ngành kinh tế hạ nguồn. Hiệu quả thực tế này là không thể phủ nhận dưới góc độ quản lý kinh tế kỹ trị.

Dù vậy, cái giá phải trả về mặt chính trị đối với khối Phương Tây là rất lớn. Việc Mỹ và Nga đạt được bước tiến hợp tác trong lĩnh vực diesel đang khoét sâu những rạn nứt vốn có trong liên kết xuyên Đại Tây Dương. Niềm tin chiến lược giữa hai bờ đại dương bị thử thách khi sự đồng thuận kinh tế không nhận lại được một chính sách nhất quán tương ứng.

Châu Âu – khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc tái cấu trúc dòng chảy năng lượng đối mặt với nguy cơ bị ngưng trệ đà tăng trưởng. Trong khi các trung tâm kinh tế khác linh hoạt tìm được nguồn nhiên liệu giá hợp lý, doanh nghiệp Châu Âu lại phải gánh chịu mức giá năng lượng đắt đỏ, đẩy sức cạnh tranh của nền công nghiệp Lục địa già vào thế bất lợi.

Bình luận về nguy cơ phân hóa này, ông Michael O’Hanlon, Giám đốc Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại tại Viện Brookings, nhấn mạnh: “Rạn nứt chiến lược lớn nhất giữa hai bờ Đại Tây Dương không xuất phát từ mục tiêu chung, mà từ mức độ chịu đựng chi phí thực tế. Khi Washington ưu tiên giải bài toán kinh tế nội địa bằng các điều chỉnh linh hoạt, Châu Âu lại phải gánh chịu toàn bộ hệ lụy chi phí. Sự lệch nhịp này đang âm thầm bào mòn niềm tin chiến lược giữa hai bờ đại dương”.

Các kịch bản định hình lựa chọn chiến lược của Châu Âu

Trước những biến động mới của trật tự năng lượng toàn cầu, Liên minh Châu Âu đang đứng trước thời điểm phải đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt về lộ trình đối ngoại và kinh tế.

Bối cảnh hiện nay đặt Brussels trước những tính toán chiến lược phức tạp. Nếu tiếp tục kiên định tuân thủ nghiêm ngặt các rào cản cấm vận hiện hành, EU sẽ giữ vững được tính nhất quán về mặt thể chế, nhưng đồng thời phải chấp nhận cái giá không nhỏ là sức cạnh tranh công nghiệp nội khối tiếp tục bị bào mòn bởi chi phí năng lượng đắt đỏ.

Ở một hướng đi khác, Châu Âu có thể lựa chọn bước chuyển sang tư duy thực dụng linh hoạt, từng bước xây dựng các cơ chế miễn trừ kỹ thuật tương tự cách Washington đã triển khai nhằm giải tỏa áp lực kinh tế ngắn hạn. Tuy nhiên, kịch bản này đòi hỏi Lục địa già phải chấp nhận sự điều chỉnh lớn trong các tuyên bố chính trị đối ngoại.

Trong khi đó, con đường căn cơ nhất nhưng cũng đầy thách thức là tăng tốc tự chủ chiến lược toàn diện, tập trung nguồn lực đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng và tự dựng xây các công cụ phòng vệ kinh tế độc lập, dù lộ trình này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ cùng sự đồng thuận chính trị cao độ giữa các quốc gia thành viên.

Lựa chọn của Châu Âu trong giai đoạn tới không chỉ quyết định đà phục hồi kinh tế của Lục địa già, mà còn là thước đo định hình vị thế của EU trong một trật tự thế giới đa cực – nơi tính linh hoạt chính sách và năng lực tự cường thực chất đang trở thành chìa khóa sinh tồn cho mọi trung tâm quyền lực.

Thanh Giang