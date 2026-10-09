Đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Chiều 9/10, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và một số trường học tại các xã biên giới.

Theo báo cáo, thực hiện chủ trương của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông được triển khai theo hướng không chỉ giảm đầu mối mà đồng thời hoàn thiện mô hình tổ chức, quản trị, cơ cấu lại đội ngũ và bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định, hiệu quả, phù hợp thực tế địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đến ngày 5/9/2026, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp. Tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối, vượt mục tiêu tối thiểu 30%. Số cán bộ quản lý giảm từ 90.170 xuống 58.290 người, giảm 31.880 người...

Về tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đến ngày 6/10/2026, giai đoạn 1 có 40/108 trường tại 14 tỉnh, thành phố đã hoàn thành 100% hạng mục, đang hoạt động đầy đủ công năng, phục vụ năm học 2026-2027; có 68/108 trường tại 16 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành 100% hạng mục, vừa tổ chức dạy học, nuôi dưỡng học sinh vừa thi công.

Giai đoạn 2 năm 2026 có 121 trường tại 17 tỉnh, thành phố đã khởi công, động thổ. Hiện có 35/45 trường tại 9 tỉnh, thành phố đang thi công với khối lượng phần lớn dưới 30%; 82 trường đang thực hiện các công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Triển khai thực hiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, Thanh Hóa đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, triển khai quyết liệt với quan điểm xuyên suốt: tinh gọn đầu mối nhưng không để gián đoạn việc học của học sinh.

Toàn tỉnh giảm từ 1.932 xuống còn 766 cơ sở giáo dục; đồng thời duy trì 1.194 phân hiệu và 556 điểm trường lẻ (chỉ giảm 59 điểm, tương ứng 9,6%) để học sinh vẫn được học gần nhà.

Số cán bộ quản lý giảm từ 4.520 xuống còn 2.860 người (giảm 1.660 vị trí); trong đó 1.541 người chuyển sang trực tiếp giảng dạy, 119 người nghỉ chế độ. Các cơ sở giáo dục sau sắp xếp cơ bản ổn định tổ chức, duy trì nền nếp dạy học và các hoạt động giáo dục.

Về xây dựng và vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đến nay 6/6 trường đầu tư xây dựng năm 2025 đã được đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Trong đó có 3/6 trường đã bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình, bao gồm các hạng mục phục vụ các hoạt động giáo dục và phục vụ nội trú, bán trú; 3/6 trường đã bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình phục vụ các hoạt động giáo dục, các hạng mục công trình nội trú, bán trú, phục vụ sinh hoạt của học sinh đang hoàn thiện, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 10/2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh chụp từ màn hình).

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành chủ trì theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức, vận hành cơ sở giáo dục sau sắp xếp; tập trung vào hiệu quả quản trị, chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm, an toàn trường học và quyền học tập của học sinh. Đồng thời rà soát, hoàn thiện hướng dẫn về tổ chức, quản trị, phân công, ủy quyền đối với cơ sở giáo dục nhiều địa điểm. Chủ trì rà soát, hoàn thiện quy định về tổ chức, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cấp phó phù hợp với mô hình cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

UBND các tỉnh, thành phố hoàn tất các thủ tục, điều kiện cần thiết, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định, an toàn, chất lượng và quyền học tập của học sinh. Rà soát 100% cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường hoặc địa bàn rộng để có phương án tổ chức, quản trị phù hợp. Khẩn trương hoàn thành bố trí, điều động, thuyên chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; ưu tiên điều tiết, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có trước khi tuyển dụng mới và xử lý dứt điểm các trường hợp chưa có phương án.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Về tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 1 đối với các trường chưa hoàn thành, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dứt điểm các hạng mục trong thời gian ngắn nhất.

Đối với các trường giai đoạn 2, người đứng đầu Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo; khẩn trương sơ kết từ Trung ương đến cơ sở, rút kinh nghiệm theo phương châm “6 rõ”; quyết liệt đẩy nhanh thi công ngay từ đầu, tận dụng thời tiết thuận lợi. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh địa điểm thuận lợi về giao thông, mặt bằng, tận dụng điều kiện tự nhiên để giảm khối lượng, thời gian thi công; rà soát, lựa chọn chủ đầu tư, nhà thầu có năng lực; huy động tối đa nguồn nhân lực, phương tiện tham gia hỗ trợ thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến.

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đề nghị, đối với 6 dự án thực hiện năm 2025 trên địa bàn tỉnh, cần rà soát lại hệ thống, thiết bị và cơ sở vật chất nhằm bảo đảm điều kiện dạy và học, phục vụ ở, sinh hoạt nội trú, bán trú. Việc mua sắm, cung ứng dụng cụ, thiết bị và quản lý tài sản, đồ dùng học tập, sinh hoạt hằng ngày của các em học sinh tại các trường phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành về tài chính, đấu thầu và hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là người đứng đầu các trường sau sắp xếp phải thay đổi năng lực quản lý, điều hành.

Đảng ủy, UBND các xã, phường thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình hoạt động của các nhà trường để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình khẩn trương hoàn thiện rà soát, bổ sung những bất cập, đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn công trình...

Quốc Hương