Đánh bại chủ nhà Thái Lan, Hải Quyên giành vé dự chung kết Pencak Silat tại SEA Games 33

Chiều ngày 16/12, Dương Thị Hải Quyên - VĐV cuối cùng của Pencak Silat Thanh Hóa tại SEA Games 33 xuất trận tại bán kết và đã có được chiến thắng xứng đáng để giành vé vào chung kết.

Sau khi hai “tiền bối” Vũ Văn Kiên và Lê Thị Vân Anh đều dừng bước đáng tiếc ở các lượt trận bán kết hạng cân 60kg nam và 60 kg nữ, Dương Thị Hải Quyên là niềm hy vọng cuối của Pencak Silat Thanh Hóa cho tấm vé dự chung kết tại SEA Games năm nay.

Với việc thi đấu sau Nguyễn Tấn Sang và Nguyễn Duy Tuyến vừa giành vé vào chung kết ngay trước đó ít phút, Hải Quyên bước vào trận với tâm lý khá tốt.

Nữ võ sỹ xứ Thanh tuân thủ tốt chiến thuật, thực hiện thành công nhiều pha bắt chân sau đó đánh ngã đối thủ, mang lại lợi thế về điểm số.

Đối thủ chủ nhà Chongthima gần như “bó tay” trước sự mạnh mẽ và tinh quái của Hải Quyên.

Pha ra đòn chân tự tin của Hải Quyên.

Màn trình diễn của Hải Quyên đem lại sự hài lòng cho ban huấn luyện.

Chung cuộc, Hải Quyên giành chiến thắng thuyết phục 67-37.

Ngay ở lần đầu tham dự SEA Games, nữ võ sỹ xứ Thanh đã xuất sắc trở thành VĐV thứ 3 của Pencak Silat Việt Nam giành vé vào chơi ở trận chung kết.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)