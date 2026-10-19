Đảng bộ xã Cẩm Thủy tạo đột phá từ hạ tầng, mở rộng không gian phát triển

Từ yêu cầu thực tiễn và tiềm năng của địa phương, Đảng bộ xã Cẩm Thủy xác định phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030. Xã tập trung lựa chọn các công trình trọng điểm, hoàn thiện quy hoạch và khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng mở rộng không gian phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo xã Cẩm Thủy kiểm tra thực tế tại Cụm công nghiệp Cẩm Sơn.

Đồng chí Trần Đức Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Thủy, cho biết: Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước mà còn phải chủ động định hình không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ xã xác định đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU ngày 3/10/2025 về tập trung thu hút đầu tư hạ tầng. Chương trình xác định mục tiêu, danh mục công trình ưu tiên, định hướng nguồn vốn và phân công trách nhiệm triển khai. Giai đoạn 2026-2030, xã phấn đấu cứng hóa 100% các tuyến đường thuộc xã quản lý (không tính quốc lộ, đường tỉnh); nâng tỷ lệ đô thị hóa đạt 100%.

Từ định hướng này, xã tập trung rà soát quy hoạch, lựa chọn các dự án có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng giao thông được ưu tiên nhằm tăng cường kết nối giữa khu dân cư, vùng sản xuất và các trục giao thông quan trọng. Địa phương đề xuất đầu tư, nâng cấp tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã, cầu Cẩm Thủy 2, tuyến tránh Quốc lộ 217 và đường tỉnh 518B. Cùng với đó là hệ thống đường liên thôn, liên khu vực, hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư.

Không chỉ tập trung giao thông, xã chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý ngập úng và phòng, chống sạt lở bờ sông Mã. Các công trình như kè chống sạt lở sông Mã, hồ chứa nước Mường Khô, trạm bơm Tử Niêm và các dự án thoát nước khu dân cư được đưa vào định hướng ưu tiên, phục vụ sản xuất, sinh hoạt và nâng cao khả năng ứng phó thiên tai.

Về công nghiệp, thương mại và dịch vụ, xã phối hợp đẩy nhanh đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Cẩm Sơn, mở rộng Nhà máy giày Cẩm Ngọc giai đoạn 2, thúc đẩy các dự án dịch vụ đã có chủ trương đầu tư. Đây là những hướng đi nhằm khai thác lợi thế địa phương, tạo việc làm và tăng thu ngân sách. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm đầu tư công trình giáo dục, y tế, chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường góp phần nâng cao chất lượng đời sống, từng bước xây dựng không gian dân cư văn minh.

Để hiện thực hóa khâu đột phá, Đảng bộ xã Cẩm Thủy xác định huy động nguồn lực gắn với sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch. Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh, địa phương chú trọng khai thác nguồn thu hợp pháp, phát huy nguồn lực đất đai, huy động vốn doanh nghiệp và vận dụng hợp tác công - tư phù hợp. Cùng với đó, tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Công tác giải phóng mặt bằng được chú trọng, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Theo báo cáo của UBND xã, địa phương đang triển khai 34 dự án với tổng mức đầu tư 336,51 tỷ đồng (11 dự án chuyển tiếp, 23 dự án khởi công mới); người dân tự nguyện hiến gần 3ha đất để nâng cấp, mở rộng đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến độ các công trình.

Cùng với huy động nguồn lực, xã đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Việc thực hiện chương trình hành động gắn với kế hoạch cụ thể, rõ nhiệm vụ và lộ trình. Ban Chấp hành Đảng bộ xã định kỳ kiểm tra, đánh giá; UBND xã theo dõi, báo cáo tiến độ hằng quý, 6 tháng và hằng năm, bảo đảm các mục tiêu được triển khai có trọng tâm, trọng điểm.

Với cách tiếp cận lấy quy hoạch làm cơ sở, hạ tầng làm động lực, thu hút đầu tư làm nguồn lực và hiệu quả thực hiện làm thước đo, những kết quả đạt được trong hơn 1 năm qua đã và đang tạo nền tảng để Đảng bộ xã Cẩm Thủy từng bước cụ thể hóa mục tiêu mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Minh Hiếu