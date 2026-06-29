Dàn sao quốc tế hội tụ, dự khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 4

Tối 28/6, Lễ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ tư chính thức diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, thành phố Đà Nẵng.

Khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sự kiện điện ảnh mang tầm vóc quốc tế này thu hút sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, bao gồm các nhà lãnh đạo, các nhà làm phim, đạo diễn và nghệ sĩ uy tín đến từ nhiều quốc gia.

Trước giờ khai mạc chính thức, khu vực thảm đỏ của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng đã chứng kiến màn hội tụ ấn tượng của dàn sao đình đám. Khán giả và giới truyền thông đặc biệt chờ đón sự xuất hiện của các ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc như tài tử Ji Chang Wook, Jung Il Woo, Park Sung Woong.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của huyền thoại điện ảnh Hollywood Jane Seymour và nhà sản xuất của siêu phẩm điện ảnh “Titanic” Bill Mechanic. Về phía Việt Nam, nhiều gương mặt quen thuộc như diễn viên Kaity Nguyễn cùng các đạo diễn danh tiếng như Phạm Thiên Ân, Nguyễn Quang Dũng, Trần Lực cũng sải bước trên thảm đỏ, khẳng định sức hút của sự kiện.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan phim năm nay được triển khai mạnh mẽ dựa trên bốn trụ cột xuyên suốt. Các hoạt động nhằm vinh danh những tác phẩm điện ảnh mới xuất sắc của Châu Á và Việt Nam, tôn vinh di sản điện ảnh, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời kết nối và mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh mục tiêu đưa thành phố trở thành trung tâm văn hóa, sáng tạo và công nghiệp văn hóa của khu vực.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định: "Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện điện ảnh, mà còn có ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố. DANAFF tiếp tục mang trong mình khát vọng xây dựng một không gian điện ảnh quốc tế; nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ cùng gặp gỡ, hợp tác, tạo ra những giá trị kinh tế và lan tỏa giá trị nhân văn".

Kỳ liên hoan phim năm nay mang đến một “bữa tiệc” điện ảnh vô cùng phong phú với hơn 100 tác phẩm. Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức 13 tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ như “The Godfather”, “Casablanca” hay “Saving Private Ryan”.

Đặc biệt, chương trình mang tên “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ trình chiếu 17 bộ phim tiêu biểu từ thập niên 1980 đến năm 2017. Các tác phẩm vang bóng một thời như “Thằng Bờm”, “Vị đắng tình yêu”, “Gái nhảy” hay “Cánh đồng bất tận” sẽ mang lại góc nhìn đa chiều về di sản điện ảnh nước nhà.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Liên hoan. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ghi nhận những nỗ lực của ban tổ chức trong việc kết nối điện ảnh Việt Nam với khu vực, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá DANAFF là minh chứng sinh động cho chủ trương coi văn hóa là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững.

Định hướng cho sự phát triển trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo: "Để điện ảnh thực sự trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực. Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển; để mỗi ý tưởng sáng tạo có cơ hội được hiện thực hóa, mỗi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và phát huy".

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng còn hướng tới cộng đồng bằng các buổi chiếu phim ngoài trời miễn phí tại sáu địa điểm công cộng ở Đà Nẵng và Hội An. Cùng với đó, giới làm nghề cũng đặc biệt mong đợi lớp học diễn xuất chuyên sâu do chính minh tinh Jane Seymour trực tiếp dẫn dắt.

Với quy mô và chất lượng ngày càng được nâng tầm, sự kiện được kỳ vọng sẽ để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng và bạn bè quốc tế./.

Theo TTXVN