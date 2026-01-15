Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn tại các điểm bỏ phiếu, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử

Thiếu tướng Tô Anh Dũng chỉ đạo các đơn vị Công an xã tập trung nắm chắc tình hình cơ sở từ sớm, từ xa, quản lý chặt chẽ địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn tại các điểm bỏ phiếu, không để xảy ra vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng.

Quang cảnh buổi giám sát.

Chiều 15/1, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã: Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh và Đồng Tiến.

Xác định lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã tập trung bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, kịp thời thành lập các tổ phụ trách, phân công nhiệm vụ từng bộ phận, từng khâu theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”.

Đến nay, 8 xã đã hoàn thành công tác xác định cơ cấu, thành phần tham gia đại biểu HĐND các cấp; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp và hiệp thương lập danh sách sơ bộ, danh sách chính thức người ứng cử đảm bảo dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình.

Các địa phương đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, không có vụ việc nổi cộm và đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã đã báo cáo với đoàn công tác những khó khăn trong quá trình triển khai công tác bầu cử, như nhân lực thực hiện nhiệm vụ còn mỏng, nhiều cán bộ thiếu kinh nghiệm; số lượng dân cư đông, nhiều khu vực sinh sống phân tán khiến việc lập danh sách cử tri phải liên tục thay đổi, bổ sung... Các ý kiến đã được thành viên đoàn giám sát trao đổi, hướng dẫn giải quyết.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị giám sát, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy 8 xã đã tích cực, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra.

Nhấn mạnh công tác bầu cử hiện đã bước sang giai đoạn sau hiệp thương lần thứ nhất - giai đoạn bản lề, có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng nhân sự ứng cử và thành công chung của cuộc bầu cử, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo sâu sát hơn nữa, triển khai nhiệm vụ cần đi kèm với kiểm tra, giám sát và đôn đốc, tuyệt đối không để chậm muộn.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức hiệp thương lần thứ 2 và các bước tiếp theo, đặc biệt là việc giới thiệu người ứng cử đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện, chú trọng chất lượng nhân sự. Huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm về bầu cử để chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông tin về bầu cử phải nhanh chóng, chính xác, lan tỏa rộng rãi trong mọi tầng lớp Nhân dân, đấu tranh, phản bác hiệu quả các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Riêng đối với lực lượng Công an xã, Thiếu tướng Tô Anh Dũng chỉ đạo các đơn vị tập trung nắm chắc tình hình cơ sở từ sớm, từ xa, quản lý chặt chẽ địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn tại các điểm bỏ phiếu, không để xảy ra vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Tuyết Hạnh