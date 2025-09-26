Đại hội Ủy ban MTTQ xã Hà Long lần thứ I thành công tốt đẹp

Chiều 26/9, gần 200 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Hà Long đã tham dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Hà Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Hà Bắc, Hà Giang và Thị trấn Hà Long. Trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệm vụ họat động của Uỷ ban MTTQ 3 xã cũ, MTTQ xã Hà Long đã khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của địa phương và đạt được những kết quả tích cực.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hà Long Mai Thị Phượng khai mạc Đại hội.

Điển hình như trong xây dựng NTM, đã vận động Nhân dân đã hiến hơn 11.000 m2 đất, làm mới hàng chục km đường giao thông, mương thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh và lắp đặt camera an ninh. Đến nay, 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, 17/17 thôn đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 thôn đạt NTM kiểu mẫu.

Phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đến nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 65,1 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%. Hai sản phẩm nông nghiệp chủ lực là Gạo Nếp cái Hoa vàng và Ổi lê Quý Hương được công nhận OCOP 3 sao.

Đại biểu tham luận tại Đại hội.

Đặc biệt, thực hiện chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ, trong 2 năm 2024-2025, xã Hà Long đã vận động được số tiền 1 tỷ 926 triệu đồng, đã hỗ trợ xây mới 13 nhà và sửa chữa 5 nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Phối hợp với Sư đoàn 390, Quân đoàn 12, hỗ trợ xây dựng 4 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Nhữ Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất một số chỉ tiêu và chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. 100% thôn duy trì thôn văn hóa, ít nhất 4 thôn đạt kiểu mẫu. Đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, tổ chức đối thoại định kỳ giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Quan tâm chăm lo an sinh xã hội, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” ngày càng bền vững. Vận động Nhân dân thực hiện tốt khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hà Long, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 về quy hoạch xã và xây dựng kết cấu hạ tầng.

Lãnh đạo xã Hà Long tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ xã Hà Long khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 64 vị và hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Tại hội nghị lần thứ I, Ủy ban MTTQ xã đã hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh. Bà Mai Thị Phượng được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hà Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Thanh Hiên (CTV)