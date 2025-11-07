Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Quang Trung

Chiều 7/11, Hội Doanh nghiệp phường Quang Trung tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Quang Trung và các hội viên, doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên địa bàn.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Quang Trung trao quyết định thành lập Hội DN phường Quang Trung và chúc mừng đại hội.

Phường Quang Trung hiện có hơn 400 DN đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại, dịch vụ, vận tải, tài chính - ngân hàng... Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của địa phương, các DN, HTX, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, năng lực sản xuất kinh doanh và tinh thần trách nhiệm xã hội; góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách Nhà nước.

Sau thời gian tích cực vận động, Hội DN phường Quang Trung đã tập hợp được 120 hội viên chính thức, là lực lượng nòng cốt cho các hoạt động hỗ trợ, kết nối và phát triển cộng đồng DN.

Phát biểu tại đại hội, đại diện lãnh đạo VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Hiệp hội DN tỉnh và lãnh đạo phường Quang Trung ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban vận động thành lập Hội DN phường, đồng thời mong muốn Hội sẽ trở thành cầu nối tin cậy giữa chính quyền với DN, là kênh phản biện chính sách và là lực lượng tiên phong trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ban Chấp hành Hội DN phường Quang Trung nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội DN phường Quang Trung nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua chương trình hoạt động trọng tâm với mục tiêu xây dựng cộng đồng doanh nhân phường Quang Trung phát triển mạnh mẽ, đồng hành cùng chính quyền trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Hội DN phường Quang Trung trao tặng kinh phí ủng hộ đồng bào thiệt hại bởi bão lụt.

Nhân dịp này, Hội DN phường Quang Trung đã trao 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi lũ lụt; trao tặng Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ khuyến học, khuyến tài phường Quang Trung mỗi quỹ 50 triệu đồng.

Minh Hằng