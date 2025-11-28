Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Quảng Phú lần thứ I

Chiều 28/11, Hội Doanh nghiệp phường Quảng Phú tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện lãnh đạo VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cùng Đảng ủy, UBND phường và các hội viên, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Quảng Phú trao quyết định thành lập Hội DN phường Quảng Phú và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Sau khi sáp nhập, phường Quảng Phú có nhiều doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Trước yêu cầu hội nhập và nhu cầu gắn kết lực lượng doanh nhân, nhận được sự đồng thuận của chính quyền và sự hưởng ứng của các cơ sở sản xuất kinh doanh, ý tưởng thành lập Hội Doanh nghiệp phường Quảng Phú từng bước được cụ thể hóa.

Ban Chấp hành Hội DN phường Quảng Phú nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội.

Qua quá trình vận động, Hội đã tập hợp được 130 hội viên chính thức hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy liên kết và phát triển kinh doanh trên địa bàn.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo phường Quảng Phú ghi nhận nỗ lực của Ban vận động, đồng thời kỳ vọng Hội sẽ trở thành cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp, đóng vai trò tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Hội DN phường Quảng Phú đã trao số tiền ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học phường.

Dịp này, Hội doanh nghiệp phường Quảng Phú đã trao số tiền ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học; 50 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo tại địa phương và 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Chi Phạm