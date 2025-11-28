Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Doanh nghiệp

Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Quảng Phú lần thứ I

Chi Phạm
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28/11, Hội Doanh nghiệp phường Quảng Phú tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện lãnh đạo VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cùng Đảng ủy, UBND phường và các hội viên, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Quảng Phú lần thứ I

Chiều 28/11, Hội Doanh nghiệp phường Quảng Phú tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện lãnh đạo VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cùng Đảng ủy, UBND phường và các hội viên, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Quảng Phú lần thứ ILãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Quảng Phú trao quyết định thành lập Hội DN phường Quảng Phú và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Sau khi sáp nhập, phường Quảng Phú có nhiều doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Trước yêu cầu hội nhập và nhu cầu gắn kết lực lượng doanh nhân, nhận được sự đồng thuận của chính quyền và sự hưởng ứng của các cơ sở sản xuất kinh doanh, ý tưởng thành lập Hội Doanh nghiệp phường Quảng Phú từng bước được cụ thể hóa.

Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Quảng Phú lần thứ IBan Chấp hành Hội DN phường Quảng Phú nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội.

Qua quá trình vận động, Hội đã tập hợp được 130 hội viên chính thức hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy liên kết và phát triển kinh doanh trên địa bàn.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện lãnh đạo VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo phường Quảng Phú ghi nhận nỗ lực của Ban vận động, đồng thời kỳ vọng Hội sẽ trở thành cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp, đóng vai trò tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Quảng Phú lần thứ IHội DN phường Quảng Phú đã trao số tiền ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học phường.

Dịp này, Hội doanh nghiệp phường Quảng Phú đã trao số tiền ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học; 50 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo tại địa phương và 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Chi Phạm

Từ khóa:

#Quảng Phú #phường #VCCI #Hiệp hội Doanh nghiệp #Đại hội #Cải thiện môi trường đầu tư #Lãnh đạo #Thanh hóa #Ninh bình #Kinh doanh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đồng hành cùng người lao động

Đồng hành cùng người lao động

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã xây dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch hoạt động của công đoàn. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho...
“Quả ngọt” từ kết nối giao thương

“Quả ngọt” từ kết nối giao thương

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, các kênh giao thương và không gian xúc tiến thương mại được tỉnh Thanh Hóa triển khai sôi động, từ hội chợ OCOP, hội nghị kết nối cung cầu đến các tuần lễ giao thương liên tỉnh. Không còn là những sự kiện mang tính “trưng bày”,...
“Cầu nối số” giữa ngành điện và người dân

“Cầu nối số” giữa ngành điện và người dân

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, mọi lĩnh vực đời sống đều ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn. Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, ngành điện đang đổi mới mạnh mẽ. Tại Thanh Hóa, Công ty Điện lực...
Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin

Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 đã đưa công nghệ số trở thành một trong những lĩnh vực then chốt, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Tại Thanh Hóa, nhiều giải pháp xây dựng, phát triển doanh nghiệp công nghệ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh