Đại hội đại biểu Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 22/11, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với chức năng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa (DSVH) và cổ vật, Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa đã phân công cán bộ, hội viên, các chi hội, câu lạc bộ trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay giữ gìn các DSVH, di tích lịch sử.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã thành lập thêm 13 chi hội Bảo tồn và phát huy đạo thờ Mẫu tam phủ của người Việt, kết nạp thêm gần 300 hội viên.

Chủ tịch Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa Hồ Quang Sơn báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức 4 chương trình liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt; tổ chức 4 dự án đúc trống đồng, dâng vào các di tích lịch sử, văn hóa trong nước; tham gia 3 kỳ hội thảo khoa học về nghi lễ tế tại đàn tế Nam Giao vương triều Hồ...

Hàng năm, Hội tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam tại các địa phương có di tích lịch sử; đồng thời duy trì có hiệu quả hoạt động của các Trung tâm đúc đồng truyền thống.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong quá trình hoạt động, từ đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, các ý kiến thống nhất giải pháp tập trung củng cố tổ chức Hội; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia, bảo tồn và phát huy giá trị DSVH; góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 28 ủy viên. Ông Hồ Quang Sơn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa.

Hoài Anh