Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh xã Yên Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng ngày 11/10, Hội CCB xã Yên Định long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 111 đại biểu đại diện cho 1.862 hội viên CCB trong toàn xã.

Lãnh đạo xã Yên Định tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hội CCB xã Yên Định được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ tổ chức hội và hội viên của Hội CCB 4 xã, thị trấn: Quán Lào, Định Long, Định Liên và Định Tăng.

Chủ tịch Hội CCB xã Yên Định Đỗ Văn Thái phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các chi Hội cùng cán bộ, hội viên đã tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng “Nông thôn mới – Đô thị văn minh”, bảo vệ môi trường. Đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, nâng cao đời sống hội viên. Xây dựng tổ chức Hội có bước phát triển toàn diện, chất lượng hoạt động được nâng cao; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại biểu dự Đại hội.

Với tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Hội CCB xã nhiệm kỳ 2022-2025; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030 với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Phó Ban công tác CCB - Hội CCB tỉnh Trần Quốc Hoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Ban công tác CCB - Hội CCB tỉnh Trần Quốc Hoàn, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của Hội CCB xã Yên Định đạt được thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, công tác Hội, phong trào CCB của xã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và 6 nhiệm vụ của cơ sở Hội đã được xác định trong Điều lệ Hội. Đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hội viên; Tập trung xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh, để tổ chức hội thực sự là ngôi nhà chung tập hợp đoàn kết các thế hệ CCB giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Ban Chấp hành Hội CCB xã Yên Định ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã nghe thông báo Quyết định của Hội CCB tỉnh Thanh Hóa về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đỗ Văn Thái được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Yên Định, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga