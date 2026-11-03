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Đại biểu Quốc hội đề xuất buộc người bỏ cọc bồi thường khi đấu giá lại

Hữu Đại
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 3/11, tiếp tục Kỳ họp thứ Hai, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội làm việc tại hội trường, cho ý kiến về dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội đề xuất buộc người bỏ cọc bồi thường khi đấu giá lại

Chiều 3/11, tiếp tục Kỳ họp thứ Hai, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội làm việc tại hội trường, cho ý kiến về dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội đề xuất buộc người bỏ cọc bồi thường khi đấu giá lại

Đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị xác lập hiệu lực hợp đồng mua bán tài sản ngay từ thời điểm công bố người trúng đấu giá; đồng thời quy định rõ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với trường hợp bỏ cọc, không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Đại biểu đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã bổ sung nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng thao túng “quân xanh, quân đỏ” làm lũng đoạn giá đất, tài sản công và bỏ cọc sau khi đấu giá thành công. Tuy nhiên đại biểu cũng cho rằng, nếu chỉ nâng tỷ lệ tiền đặt trước và tăng chế tài cấm tham gia đấu giá thì mới chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề.

Gốc rễ của tình trạng trả giá ảo rồi bỏ cọc nằm ở sự chưa rõ ràng trong việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Nhiều người tham gia đấu giá hiện nay vẫn có tư duy coi đấu giá chỉ là bước đệm hoặc một lựa chọn tùy nghi: thích thì mua, không thích thì chấp nhận bỏ cọc.

Đại biểu Quốc hội đề xuất buộc người bỏ cọc bồi thường khi đấu giá lại

Đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Để ngăn ngừa tình trạng này, đại biểu đề nghị chỉnh lý Điều 43 theo hướng: Người trúng đấu giá được coi là đã giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng có hiệu lực đối với các bên theo quy định của pháp luật dân sự.

Trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền mua tài sản theo thời hạn quy định, người có tài sản đấu giá có quyền áp dụng các biện pháp buộc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản đấu giá để tổ chức đấu giá lại và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Đồng thời, đại biểu đề nghị bổ sung Điều 58a với nguyên tắc: Trường hợp người trúng đấu giá bỏ cọc dẫn đến phải tổ chức đấu giá lại, nếu giá trúng đấu giá lần sau thấp hơn giá trúng đấu giá lần trước thì người vi phạm có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ khoản chênh lệch thiếu hụt và chi phí tổ chức đấu giá lại.

Hữu Đại

Từ khóa:

#ĐBQH #Hợp đồng #Bồi thường thiệt hại #Đại biểu quốc hội #Quy định #Đấu giá tài sản #Thanh toán #mua #Hiệu lực #thực hiện

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