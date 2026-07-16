Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 16/7, Ban Liên lạc toàn quốc Cựu quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Đức Sơn, Trưởng Ban Liên lạc toàn quốc Cựu quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào; đại diện ban liên lạc các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Sơn La; cán bộ Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; lãnh đạo xã Thiết Ống; lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh và thân nhân liệt sĩ.

Trung tướng Nguyễn Đức Sơn dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm.

Các đại biểu dâng hương tri ân đồng đội tại các phần mộ.

Sau lễ dâng hương, gần 300 đại biểu, cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đã thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm hiện là nơi an nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ, phần lớn là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.

Tiến Dũng