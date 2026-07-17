Củng cố, nâng cao khối đại đoàn kết trong đồng bào Công giáo

Sáng 17/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, đồng bào Công giáo trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” gắn với xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hoạt động bác ái, nhân đạo do Tòa Giám mục Thanh Hóa, Caritas Thanh Hóa, Ủy ban ĐKCG tỉnh cùng các giáo xứ, giáo họ triển khai đạt tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, tiếp tục củng cố, tăng cường khối đoàn kết trong đồng bào Công giáo; phát huy vai trò cầu nối của Ủy ban ĐKCG giữa đồng bào Công giáo với cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp; đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Ủy ban ĐKCG tỉnh, các linh mục, chức sắc, chức việc, nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, phát huy truyền thống bác ái, tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Ủy ban ĐKCG tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh tặng hoa chúc mừng ủy viên Ủy ban ĐKCG tỉnh mới được hiệp y bổ sung.

Ủy ban ĐKCG tỉnh đã hiệp y bổ sung 1 ủy viên Ủy ban ĐKCG tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 và ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh giai đoạn 2026-2031.

Phan Nga