Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh triển khai có hiệu quả công tác chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Sáng 17/12, tại phường Sầm Sơn, Cụm thi đua số 2 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, phường Sầm Sơn dự hội nghị.

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh gồm công đoàn các phường Quảng Phú, Sầm Sơn, Hạc Thành, Đông Sơn, Đông Quang, Nguyệt Viên, Hàm Rồng; công đoàn các xã Hoằng Hóa, Hoằng Lộc và Hoằng Phú với 395 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở (CĐCS), gần 47.000 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trong đó có hơn 43.800 đoàn viên công đoàn. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên đạt 93,35%.

Thời gian qua, tập thể Ban Chấp hành các đơn vị Cụm thi đua số 2 đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý nhà nước, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hầu hết các chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao đều được các đơn vị trong cụm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Bình quân mức lương của CNVCLĐ đạt khoảng 7,2 triệu đồng/người/tháng. Toàn cụm không xảy ra ngừng việc tập thể, đình công.

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn triển khai kịp thời, hiệu quả; đã có 2.280 đoàn viên hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.

Có 254 sáng kiến, đề tài của CNVCLĐ được áp dụng vào công tác, sản xuất làm lợi hàng tỷ đồng.

Tại các đơn vị trong cụm đã thành lập được 14 CĐCS, kết nạp mới 3.313 đoàn viên. Các CĐCS giới thiệu 533 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 2 chủ trì hội nghị.

Với những thành tích đạt được, Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 8 đồng chí, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 21 đồng chí. Nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các phong trào thi đua được các cấp ghi nhận, khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những tồn tại hạn chế, nguyên nhân; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, đồng thời thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Trao cờ luân lưu cho đơn vị cụm trưởng và cụm phó năm 2026.

Các đơn vị ký kết thi đua năm 2026.

Hội nghị đã bầu suy tôn đơn vị Cụm trưởng năm 2026 là Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành và Cụm phó là Chủ tịch Công đoàn phường Nguyệt Viên; đồng thời tiến hành ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm.

Thanh Huê