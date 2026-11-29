Cụm thi đua số 11 Ủy ban MTTQ tỉnh tổng kết hoạt động năm 2026

Sáng 29/11, tại xã Bá Thước, Cụm thi đua số 11 Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2026.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Năm 2026, MTTQ các xã trong cụm đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, triển khai hiệu quả công tác Mặt trận; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng. Vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được phát huy.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, MTTQ các xã đã vận động Nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công, làm mới trên 20 km đường bê tông nông thôn, hơn 10 km rãnh thoát nước; xây dựng các công trình phụ trợ nhà văn hóa trị giá trên 500 triệu đồng; cải tạo hơn 30 ha vườn tạp. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp trên 1,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được triển khai thiết thực với hơn 800 suất quà tri ân; hoạt động thăm hỏi, động viên tân binh lên đường nhập ngũ được quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh, với trên 85% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, hơn 80% thôn, bản đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh tặng hoa chúc mừng Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 11 năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bình xét, suy tôn các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026; ký kết giao ước thi đua và bầu Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 11 năm 2027.

Phan Nga