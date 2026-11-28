[E-Magazine] Giữ gốc nông nghiệp, mở đường công nghệ: Sứ mệnh của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông nghiệp Thanh Hóa trong giai đoạn mới

Một người trẻ ở nông thôn có thể chọn vào nhà máy để lập nghiệp. Người ở lại với đồng ruộng cũng có thể khởi nghiệp bằng ứng dụng công nghệ hiện đại và tìm thị trường cho nông sản. Hai hướng đi khác nhau nhưng cùng đòi hỏi một nền tảng: kỹ năng nghề. Sau 66 năm gắn bó với nông nghiệp, nông thôn, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông nghiệp Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội mới để vừa giúp lao động chuyển nghề bền vững, vừa giúp người làm nông nghiệp tạo ra giá trị cao hơn trên chính đồng đất quê hương.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra mục tiêu: Đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Thanh Hóa đạt 80% trở lên, trong đó số lao động có bằng cấp, chứng chỉ từ 35% trở lên; tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 20% và có ít nhất 10.000 ha đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đằng sau những mục tiêu chiến lược ấy là hai dòng chuyển dịch song hành: một bộ phận lao động nông thôn chuyển sang công nghiệp, dịch vụ; những người tiếp tục gắn bó với nông nghiệp phải chuyển từ sản xuất dựa vào kinh nghiệm sang sản xuất theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu thị trường.

Giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp không có nghĩa xem nhẹ nông nghiệp. Khi số người trực tiếp sản xuất giảm, mỗi lao động phải tạo ra giá trị lớn hơn thông qua cơ giới hóa, kiểm soát chất lượng, bảo quản và tiêu thụ nông sản trên các vùng lúa chất lượng cao, vùng nguyên liệu mía, sắn hay trang trại chăn nuôi, thủy sản. Máy móc, nhà màng, dữ liệu chỉ phát huy hiệu quả khi có người đủ kỹ năng vận hành. Ở chiều ngược lại, người rời đồng ruộng vào nhà máy cũng không thể chỉ dừng ở việc có việc làm trước mắt; thiếu tay nghề và cơ hội học nâng bậc, họ khó đạt được mức thu nhập và sự ổn định lâu dài.

Bởi vậy, đào tạo nghề không chỉ cung ứng nhân lực cho doanh nghiệp mà còn tạo sinh kế, nâng năng suất và mở cơ hội phát triển nghề nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là ở vùng miền núi, nông thôn và ven biển. Tinh thần đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư và đột phá phát triển giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được tỉnh cụ thể hóa bằng chủ trương sắp xếp mạng lưới đào tạo, gắn dạy nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế hợp tác. Trọng tâm không phải số lượng lớp đào tạo, mà là sau học nghề, người dân làm được việc gì và sống tốt hơn ra sao.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, tiền thân là Trường Trung cấp Nông nghiệp Thanh Hóa, được thành lập ngày 18/11/1960. Chặng đường dài vượt khó xây dựng, phát triển, nhà trường đã trở thành cái nôi đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ kỹ thuật và người lao động, đưa kiến thức khoa học về với đồng ruộng, hợp tác xã, vùng rừng và vùng biển.

Qua các lần kiện toàn, nhất là việc hợp nhất Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa với Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa năm 2021 thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, hoạt động đào tạo đã từng bước bao quát tổng thể các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi cùng nhiều ngành nghề kỹ thuật khác.

Năm học 2025-2026, nhà trường tuyển sinh 1.587 học sinh, sinh viên và học viên các trình độ; tỷ lệ có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp đạt bình quân trên 80%. Đến giữa năm 2026, trường đã hợp tác với 19 doanh nghiệp, trong đó 4 doanh nghiệp tham gia đào tạo theo đơn đặt hàng. Đây là nền tảng quan trọng, cho thấy dư địa lớn để gắn kết chặt chẽ hơn giữa đào tạo nghề với nhu cầu thực tiễn giúp người học có việc làm sát chuyên môn, giảm lãng phí thời gian và đáp ứng đúng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Và Quyết định số 2931/QĐ-BGDĐT ngày 07/10/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của nhà trường khi Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, hình thành Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông nghiệp Thanh Hóa. Việc sáp nhập hai nhà trường không chỉ là phép cộng cơ học, mà là cơ hội kết hợp thế mạnh đào tạo nông nghiệp với cơ khí, điện, dịch vụ và kinh nghiệm đào tạo ngắn hạn.

Sau sáp nhập, ba cơ sở tại xã Triệu Sơn, phường Quảng Phú và phường Hạc Thành cần phát huy lợi thế riêng trên nền tảng quản trị thống nhất, dùng chung hiệu quả đội ngũ và thiết bị, tránh đầu tư trùng lặp. Đáng chú ý, tỷ trọng người học thuộc nhóm ngành, nghề nông, lâm, thủy sản hiện còn thấp, chiếm dưới 1/4 quy mô đào tạo. Thực tế ấy đòi hỏi đổi mới cách dạy và học để người trẻ nhìn thấy triển vọng thu nhập, cơ hội làm chủ công nghệ và tương lai nghề nghiệp ngay trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nhà trường phải xác định: nghề đào tạo đến từ những nhu cầu “có địa chỉ” thông qua khảo sát định kỳ theo vùng nguyên liệu, ngành hàng và vị trí việc làm. Từ đó, lựa chọn đầu tư chiều sâu cho các nhóm nghề thế mạnh như cơ điện nông nghiệp, vận hành thiết bị tưới và bảo quản, kỹ thuật chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông sản, quản trị hợp tác xã và kỹ năng số; kiên quyết điều chỉnh những ngành khó tuyển sinh, ít đầu ra và chuẩn bị đủ giảng viên, thiết bị, nơi thực hành cho các nghề doanh nghiệp đặt hàng.

Lợi thế của ba cơ sở đào tạo phải được cụ thể hóa thành những mô hình thực hành có thể kiểm chứng. Tại xã Triệu Sơn, tập trung liên kết hợp tác xã, trang trại để dạy cơ giới hóa, tưới tiết kiệm, chăn nuôi an toàn sinh học, bảo quản nông sản. Tại phường Quảng Phú, gắn đào tạo với nuôi trồng, bảo quản thủy sản và kỹ thuật phục vụ kinh tế biển. Tại phường Hạc Thành, phát huy các nghề điện, cơ khí, công nghệ thông tin, dịch vụ, nhất là bảo trì thiết bị sản xuất và ứng dụng công cụ số. Thay vì dàn trải nhiều mô hình cùng lúc, trước mắt chọn các điểm thực hành đủ điều kiện để đánh giá sau một chu kỳ sản xuất rồi mới nhân rộng.

Điều quan trọng là đổi từ “dạy những gì có” sang “dạy để làm được việc”. Các lớp nông nghiệp số phải giúp người học lập được nhật ký sản xuất điện tử, thực hiện truy xuất nguồn gốc; lớp cơ điện phải vận hành, bảo dưỡng thành thạo thiết bị thông dụng. Chương trình cần thiết kế thành các chuyên đề ngắn hạn, học đúng thời vụ, thực hành ngay tại đồng ruộng, trang trại hoặc nhà máy; đồng thời tổ chức lớp linh hoạt theo ca cho lao động nâng bậc và gắn tuyển sinh với vị trí tuyển dụng cụ thể cho thanh niên chuyển nghề.

Từ những mối liên kết đã có, nhà trường chủ động chuyển hợp tác thành đơn đặt hàng đào tạo. Trong đó, doanh nghiệp và hợp tác xã cùng xác định kỹ năng đầu ra, hướng dẫn thực hành, đánh giá và tiếp nhận lao động. Riêng đào tạo cán bộ hợp tác xã, cần tập trung vào kỹ năng quản trị tài chính, tính giá thành, tổ chức vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử. Mỗi khóa cần tạo ra sản phẩm ứng dụng được ngay như sổ quản lý số hoặc phương án sản xuất, tiêu thụ theo đơn hàng. Song hành với đó, giảng viên phải thường xuyên cập nhật công nghệ tại doanh nghiệp, đưa những vấn đề của sản xuất vào bài giảng và nghiên cứu ứng dụng, thay vì chỉ dừng ở lý thuyết.

Đổi cách dạy phải đi cùng đổi cách đánh giá. Với người học chuyển sang công nghiệp, dịch vụ, nhà trường theo dõi tỷ lệ làm đúng nghề, mức thu nhập và khả năng nâng bậc sau 6 tháng, 12 tháng. Với người tiếp tục làm nông, đánh giá hiệu quả áp dụng kỹ thuật, mức giảm chi phí, chất lượng sản phẩm và năng lực quản trị, liên kết sản xuất. Đó mới là thước đo thực chất, thay vì chỉ tính số lớp mở hay chứng chỉ được cấp.

Trong năm học 2026-2027, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung ổn định tổ chức sau sáp nhập; phân định nghề chủ lực, khai thác hợp lý đội ngũ và xưởng thực hành tại ba cơ sở; lựa chọn một số chương trình đào tạo theo đặt hàng để làm điểm, có đối tác, sản phẩm và tiêu chí đầu ra rõ ràng, làm căn cứ điều chỉnh tuyển sinh và đầu tư cho năm học tiếp theo.

Đồng hành với nhà trường, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương kết nối chặt chẽ cơ sở đào tạo với vùng nguyên liệu, doanh nghiệp, hợp tác xã; ưu tiên nguồn lực đầu tư trọng tâm cho nghề thế mạnh, mô hình hiệu quả, đặc biệt là đưa các lớp học phù hợp mùa vụ đến gần người dân miền núi, vùng ven biển. Cùng với đó, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với thẩm quyền và tăng cường giám sát để các chủ trương về phát triển giáo dục nghề nghiệp thực sự đi vào cuộc sống, chuyển hóa kỹ năng nghề thành sinh kế bền vững cho người dân.

Sáu mươi sáu năm trước, nhà trường ra đời để đưa tiến bộ kỹ thuật về với đồng ruộng, hợp tác xã. Hôm nay, hành trang ấy được bồi đắp thêm bằng dữ liệu, thiết bị thông minh và tư duy kinh tế thị trường. “Giữ gốc nông nghiệp, mở đường công nghệ” vì thế không chỉ là định hướng phát triển của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau sáp nhập, mà chính là sứ mệnh xuyên suốt trong giai đoạn mới: giữ lấy nền tảng căn cốt của nông nghiệp, nông thôn xứ Thanh để bứt phá bằng tri thức và công nghệ. Giá trị của sứ mệnh ấy sẽ được đo bằng chính tay nghề vững vàng của người lao động, sức cạnh tranh của nông sản địa phương và những chuyển biến thực chất trên từng cánh đồng, nhà máy.