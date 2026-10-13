Cục Điện ảnh ra yêu cầu riêng đối với phim Việt dự thi quốc tế

Theo công văn 2064/ĐA-PBP do Cục trưởng Đặng Trần Cường ký ban hành ngày 12/10/2026, Cục Điện ảnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi dự thi liên hoan phim, giải thưởng hoặc cuộc thi quốc tế nói chung phải tuân thủ quy định về cấp phép duyệt phim.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường. (Ảnh: Anh Vũ/Vietnam+)

Trong đó Cục Điện ảnh khẳng định trân trọng và đánh giá cao nỗ lực của các nhà sản xuất, nhà phát hành đã chủ động trong việc đưa phim Việt ra quốc tế.

Tuy nhiên cơ quan này cho biết cho trường hợp gửi phim khi chưa được cấp phép phân loại phim (không được chiếu/được chiếu cho độ tuổi này) hoặc quyết định phát sóng, hoặc gửi bản phim khác so với bản đã được cấp phép.

Ngoài ra còn có tình trạng đến sát thời hạn công chiếu của sự kiện, cá nhân/tổ chức sở hữu phim mới nộp hồ sơ thẩm định, thực hiện chỉnh sửa, hoặc đề nghị cơ quan quản lý xem xét để giải quyết nhanh.

“Thực trạng này làm phát sinh nguy cơ vi phạm pháp luật, gây bị động cho công tác thẩm định và hạn chế khả năng hỗ trợ kịp thời của cơ quan có thẩm quyền đối với những tác phẩm có chất lượng,” công văn của Cục Điện ảnh nêu.

Từ thực trạng này, cơ quan quản lý yêu cầu các tổ chức, cá nhân đưa phim dự thi nước ngoài cần có giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng theo Khoản 1 điều 40, Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15.

Cá nhân/tổ chức gửi dự thi phải đúng bản đã được cấp phép. Nếu được cấp phép sau khi đã gửi dự thi vẫn là vi phạm pháp luật.

Ngoài ra Cục Điện ảnh cũng yêu cầu các cá nhân, tổ chức chủ động kế hoạch và thời gian thực hiện thủ tục. Trước khi gửi phim, tổ chức/cá nhân phải tìm hiểu và xác minh thông tin về giải thưởng và cẩn trọng trước sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, thiếu minh bạch, kém chất lượng... tránh gây ảnh hưởng xấu tới ngành điện ảnh Việt Nam.

Khẳng định tôn trọng quyền sáng tạo và cam kết hỗ trợ để đưa phim ra quốc tế, song Cục Điện ảnh cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm các phim trái quy định pháp luật và gửi dự thi bất chấp./.

Theo TTXVN