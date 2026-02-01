Tổng thống Donald Trump: Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận với Cuba

Ngày 31/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Mỹ sẽ “đạt được một thỏa thuận” liên quan đến Cuba. Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán Cuba sẽ tìm kiếm một “thỏa thuận” sau lệnh phong tỏa năng lượng. Ảnh: AFP.

Nói với các phóng viên trên chuyến bay Air Force One trên đường tới Florida, ông Trump nhắc lại lời kêu gọi Cuba tiến hành đàm phán với Mỹ. Ông nói:“Điều đó không nhất thiết phải trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo”. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ họ có lẽ sẽ tìm đến chúng tôi và muốn đạt được một thỏa thuận... Họ đang ở trong một tình thế rất tồi tệ đối với Cuba”.

Trong năm 2025, Venezuela là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Cuba, đáp ứng khoảng một phần ba nhu cầu hằng ngày của đảo quốc này. Nguồn cung từ Venezuela đã sụt giảm sau khi Mỹ phong tỏa các chuyến hàng từ nước này, thậm chí ngay cả trước khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ.

Trong khi đó, Mexico - nhà cung cấp lớn nhất cho Cuba sau khi Venezuela ngừng giao hàng vào tháng 12, đang xem xét việc có tiếp tục gửi dầu hay không, trong bối cảnh lo ngại có thể phải đối mặt với các biện pháp trả đũa từ Washington.

Ngoại trưởng Juan Ramón de la Fuente nói: “Mexico sẽ luôn làm mọi điều trong khả năng của mình để đảm bảo viện trợ nhân đạo đến được đúng lúc cần thiết”. Ảnh: Cuartoscuro.

Ngày 31/1 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Mexico Juan Ramón de la Fuente nêu rõ lập trường của nước này. Ông de la Fuente cho biết Mexico sẽ không tạm dừng các hoạt động viện trợ nhân đạo dành cho Cuba. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với các quốc gia vận chuyển dầu mỏ tới Cuba, chính phủ Mexico nhấn mạnh rằng việc cung cấp dầu thô cho Cuba xuất phát từ các lý do nhân đạo. Trước đó, ngày 30/1, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết phía Mexico sẽ tìm kiếm các phương án thay thế để hỗ trợ Cuba ứng phó với những tác động liên quan.

Hiện nay, quan hệ giữa Cuba và Mỹ đang ở trong trạng thái căng thẳng cao. Trong tuần này, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp dọa áp thuế đối với bất kỳ hàng hóa nào vào Mỹ từ các quốc gia bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ngày 30/1 đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ, cáo buộc Washington đang tìm cách “bóp nghẹt” nền kinh tế Cuba thông qua việc áp đặt thuế quan đối với các nước “giao dịch dầu mỏ có chủ quyền với Cuba”.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, Tân Hoa Xã.