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Đề xuất khen thưởng thực sự chặt chẽ, khách quan, chính xác và có tính thuyết phục

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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30/9, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ hai, năm 2026 để xét đề nghị tặng Huân chương Lao động các hạng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Chính phủ, của UBND tỉnh; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh chủ trì phiên họp.

Đề xuất khen thưởng thực sự chặt chẽ, khách quan, chính xác và có tính thuyết phục

Chiều 30/9, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ hai, năm 2026 để xét đề nghị tặng Huân chương Lao động các hạng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Chính phủ, của UBND tỉnh; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh chủ trì phiên họp.

Đề xuất khen thưởng thực sự chặt chẽ, khách quan, chính xác và có tính thuyết phục

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh.

Đề xuất khen thưởng thực sự chặt chẽ, khách quan, chính xác và có tính thuyết phục

Đề xuất khen thưởng thực sự chặt chẽ, khách quan, chính xác và có tính thuyết phục

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐ-KT tỉnh đã thông qua danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị tặng Huân Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Chính phủ, của UBND tỉnh; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Các tập thể, cá nhân đề xuất khen thưởng lần này đều thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

Đề xuất khen thưởng thực sự chặt chẽ, khách quan, chính xác và có tính thuyết phục

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp thông qua danh sách khen thưởng.

Trên cơ sở danh sách được đề nghị tặng thưởng, các đại biểu dự phiên họp đã thảo luận, đánh giá khách quan dựa trên các tiêu chí, quy định về xét TĐ-KT đối với các tập thể, cá nhân.

Đề xuất khen thưởng thực sự chặt chẽ, khách quan, chính xác và có tính thuyết phục

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh Tô Anh Dũng thống nhất với danh sách đề xuất tặng thưởng các danh hiệu; đồng thời nhấn mạnh: Việc khen thưởng phải căn cứ vào thành tích, kết quả thực chất, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, tương xứng với mức độ đóng góp, kiên quyết khắc phục tình trạng bình quân, dàn trải, chạy theo số lượng.

Đề xuất khen thưởng thực sự chặt chẽ, khách quan, chính xác và có tính thuyết phục

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí nêu rõ: Khen thưởng không chỉ để ghi nhận kết quả đã làm được, mà quan trọng hơn là phải tạo động lực phấn đấu, khuyến khích sự đổi mới sáng tạo, cũng như phát hiện, tôn vinh, lan tỏa những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, có cách làm hay, hiệu quả, có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của tỉnh.

Những tập thể, cá nhân thực sự có thành tích, có đóng góp nổi bật thì cần mạnh dạn đề xuất khen thưởng, không vì khống chế số lượng mà bỏ sót những trường hợp xứng đáng. Tuy nhiên, việc xét duyệt, đề nghị khen thưởng phải bảo đảm đúng quy định, đúng tỷ lệ, trên cơ sở đánh giá thực chất, khách quan và có căn cứ rõ ràng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐ-KT tỉnh bám sát các quy định mới về thi đua - khen thưởng, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thẩm định, báo cáo; bảo đảm đề xuất khen thưởng thực sự chặt chẽ, khách quan, chính xác và có tính thuyết phục.

Đối với các thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các hồ sơ khen thưởng, đưa ra ý kiến khách quan, công tâm bảo đảm việc xét khen thưởng chặt chẽ, đúng quy định và có sức thuyết phục cao, tạo sức lan tỏa, khơi dậy được tinh thần thi đua trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phong Sắc

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Thi đua khen thưởng #Anh #HĐND tỉnh #MTTQ #phiên họp thường kỳ #Thủ tướng chính phủ #Huân chương lao động #cá nhân #tổ chức

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

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