Cộng đồng doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh có những giải pháp mang tính đột phá

Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp (DN) Thanh Hóa đã tập trung nêu những vấn đề đang trực tiếp tác động đến quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa ghi lại nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cộng đồng DN.

Các kiến nghị không chỉ xoay quanh việc tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, từng DN, mà còn tập trung vào những lĩnh vực căn cơ tác động trực tiếp đến sự phát triển của DN, như: nguồn vật liệu xây dựng, giá đất và đầu tư công; quy hoạch, giải phóng mặt bằng, khu - cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực, logistics, du lịch, giáo dục; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

♦ Xem xét nâng trữ lượng và bổ sung các mỏ mới, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng

Ông Nguyễn Thanh Quân, Giám đốc Tổng công ty CP Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn.

Đối với các dự án đầu tư công, vướng mắc lớn nhất hiện nay là mua vật liệu với giá cao, khi thanh toán thì giá thấp, dẫn đến thua lỗ. Nguyên nhân là do công tác thiết kế và thẩm định dự án chưa xác định đúng vị trí mỏ, trữ lượng và khả năng cung cấp cho gói thầu, dẫn đến nhà thầu phải mua mỏ xa hơn. Một số hợp đồng theo đơn giá trọn gói hoặc đơn giá điều chỉnh nhưng là theo chỉ số giá, chưa phản ánh đúng thực tế biến động của thị trường. Công tác cập nhật thông báo giá chưa chuẩn xác, một số mỏ không còn hoạt động nhưng vẫn đưa vào.

Tôi đề nghị khi các chủ mỏ gửi báo giá về Sở Xây dựng, cần bổ sung về khả năng cung cấp thực tế còn lại trong năm. Ngay từ khâu thiết kế, chủ đầu tư và tư vấn cần làm việc với các mỏ dự kiến đưa vào dự toán để xác định khả năng cung ứng thực tế, tránh tình trạng hồ sơ có mỏ nhưng khi thi công nhà thầu lại không mua được.

Những mỏ không có khả năng cung cấp hoặc cung cấp quá ít thì không nên dùng làm căn cứ xác định giá đại diện. Khi chủ đầu tư đã chấp thuận cho nhà thầu lấy vật liệu tại một mỏ cụ thể thì đề nghị thanh toán theo giá và cự ly thực tế của mỏ đó.

Hiện nay, nguồn đất cơ bản đã đáp ứng, nhưng đá và đặc biệt là cát vẫn đang thiếu, nhất là đối với các dự án ở khu vực miền núi. Đề nghị tỉnh tiếp tục xem xét nâng trữ lượng và bổ sung các mỏ mới.

­

♦ Khơi thông nguồn vốn, tạo dư địa cho doanh nghiệp đầu tư phát triển

Ông Vũ Xuân Quý, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Khánh.

Hiện nay, một số công trình do UBND cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư trước ngày 30/6/2025 đã có phiếu giá thanh toán, hồ sơ quyết toán A-B nhưng đến nay nhà thầu vẫn chưa được thanh toán.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, chủ đầu tư thay đổi, hồ sơ phải điều chỉnh, trong khi một số chủ đầu tư mới chưa xác định được nguồn vốn để chi trả, khiến vốn của DN bị tồn đọng, dòng tiền bị đứt gãy. Việc chậm trễ này không chỉ gây thiệt hại cho nhà thầu mà còn làm gia tăng nợ đọng xây dựng cơ bản trong khi việc giải ngân của tỉnh lại đang chậm.

DN chúng tôi là nhà thầu công trình Cầu Trắng - Vân Sơn, hiện chủ đầu tư là xã An Nông đang nợ 22 tỷ đồng.

Chúng tôi xin hỏi, tỉnh sẽ có giải pháp và thời hạn cụ thể như thế nào để chỉ đạo rà soát, xác định rõ đơn vị có trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ thanh toán. Đồng thời, bố trí, phân bổ nguồn vốn hợp lý, giải quyết dứt điểm các khoản nợ đọng đã đủ điều kiện thanh toán của những dự án này, qua đó góp phần chia sẻ áp lực tài chính với nhà thầu và tháo gỡ nút thắt về giải ngân cho tỉnh?

­

♦ Tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng

Ông Mai Văn Minh, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại Minh Hương.

Hiện nay, nhiều dự án đầu tư công và PPP bị chậm do chưa có mặt bằng sạch; nhà đầu tư, nhà thầu đã huy động máy móc, nhân lực, nguồn lực tài chính nhưng phải chờ đợi, làm tăng chi phí, kéo dài thời gian thực hiện và ảnh hưởng tiến độ giải ngân.

Trong khi đó, việc phối hợp giữa chủ đầu tư, địa phương và các đơn vị liên quan có nơi chưa đồng bộ, tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn chậm.

Cụ thể, dự án đầu tư có sử dụng đất tại khu nhà ở thương mại Nam đường Nguyễn Phục phường Quảng Thắng và phường Đông Vệ (nay là phường Hạc Thành và phường Đông Quang) đã 12 năm chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng và Dự án đầu tư công di dân vùng lũ ở phường Thiệu Dương (nay là phường Hàm Rồng).

Chúng tôi xin hỏi, tỉnh có giải pháp gì để xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý của từng cơ quan trong từng khâu giải phóng mặt bằng, khắc phục tình trạng dự án phải chờ mặt bằng nhưng chưa rõ khâu nào đang chậm và đơn vị nào chịu trách nhiệm?

­

♦ Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng

Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển. Đối với cộng đồng DN Thanh Hóa, chúng tôi đặc biệt kỳ vọng tỉnh sẽ có những cơ chế thực sự đột phá để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số. Đồng thời, kết nối DN với các viện, trường, chuyên gia để đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và thương mại hóa.

Từ thực tiễn DN, chúng tôi xin kiến nghị tỉnh hình thành cơ chế giao ban định kỳ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, DN, viện và trường. Qua giao ban, DN có thể trực tiếp đề xuất bài toán, những khó khăn, vướng mắc; tỉnh lựa chọn các vấn đề trọng tâm để chỉ đạo giải quyết và hình thành những dự án cụ thể.

Chúng tôi xin hỏi tỉnh có thể xem xét thiết lập cơ chế giao ban này và có những chính sách đột phá nào để doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm, chủ thể triển khai Nghị quyết số 57 tại Thanh Hóa?

­

♦ Tạo động lực mới cho du lịch biển

Ông Lê Xuân Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Hải Tiến.

Chúng tôi đã đầu tư làm khu du lịch tại Hải Tiến từ hơn 20 năm nay, là người khởi xướng cho du lịch biển Hải Tiến. Hiện chúng tôi có 4 khách sạn, 500 phòng nghỉ tại Hải Tiến, hằng năm đón khoảng 300 nghìn lượt khách, tạo việc làm cho 300 người dân mùa cao điểm.

Những năm gần đây, bờ biển Hải Tiến bị xâm thực mạnh, nhiều đoạn mất cả bãi tắm. Bên cạnh đó, cầu qua sông Mã kết nối Sầm Sơn - Hải Tiến chờ đợi hơn 10 năm đến nay chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến thu hút du khách đến Hải Tiến.

Vì vậy, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo khắc phục việc bờ biển Hải Tiến bị sạt lở. Đồng thời, sớm làm cầu bắc qua sông Mã nối khu du lịch Hải Tiến với khu du lịch Sầm Sơn, như vậy mới phát huy được giá trị của cả hai khu du lịch này.

­

♦ Gỡ bỏ vướng mắc thủ tục về đất đai để phát triển giáo dục tư thục

Ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hà Thanh.

Một số dự án xã hội hóa giáo dục được thuê đất từ năm 2022-2023, thời điểm đó theo chính sách của tỉnh thuộc diện được miễn 100% tiền thuê đất. Tuy nhiên, đến năm 2026 mới xác định nghĩa vụ tài chính và nếu áp dụng căn cứ hiện nay thì riêng Dự án Trường mầm non và liên cấp Nobel School Đông Sơn phải nộp hơn 31 tỷ đồng.

Tôi xin hỏi trường hợp này phải áp dụng chính sách tiền thuê đất tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất hay tại thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính năm 2026; và tỉnh có thể rà soát, giải quyết để bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư đã thực hiện dự án theo chủ trương xã hội hóa của tỉnh hay không?

­

♦ Chuyển mạnh từ “giải quyết thủ tục” sang “đồng hành cùng nhà đầu tư”

Ông Ninh Văn Sức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Hưng.

Hiện nay, một dự án đầu tư, đặc biệt là dự án FDI và các dự án do những doanh nhân xa quê mong muốn về đầu tư không chỉ mang theo nguồn vốn của mình mà còn có thể kết nối thêm bạn bè, đối tác và các nguồn lực khác về với quê hương nhưng lại thường phải trải qua rất nhiều tầng thủ tục độc lập tại nhiều cơ quan khác nhau, chưa có một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt. Nhà đầu tư thường lúng túng không biết “gặp ai, làm gì”, đặc biệt trong giai đoạn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp dẫn đến quy trình bị kéo dài gây lãng phí cơ hội kinh doanh vô cùng lớn.

Tôi xin hỏi tỉnh có thể thí điểm cơ chế “làn xanh FDI” và xây dựng một đầu mối điều phối tổng thể để xử lý song song các thủ tục độc lập, như: quy hoạch, đất đai, GPMB, điện nước, giao thông?

Đồng thời, tỉnh có thể ban hành một cuốn “Cẩm nang số định hướng” phân cấp rõ ràng thẩm quyền của từng cấp để đồng hành, giúp các DN dễ dàng tiếp cận và rút ngắn thời gian đưa dự án vào vận hành hay không?

­

♦ Đưa ngành logistics trở thành một trụ cột tăng trưởng

Bà Lê Thị Nhật Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Quốc tế Sky Group.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang giữ vai trò dẫn dắt trong khu vực ASEAN-6 và Thanh Hóa đang vươn mình phát triển, logistics ngày càng được xác định là “huyết mạch then chốt” của chuỗi cung ứng và động lực phát triển kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy một vấn đề rất đáng lưu tâm đó là phần lớn các nhà máy sản xuất quy mô lớn trên địa bàn tỉnh vẫn đang lựa chọn sử dụng dịch vụ logistics từ các địa phương khác, tiêu biểu như Hải Phòng. Điều này dẫn đến việc một phần đáng kể nguồn lực và giá trị kinh tế của tỉnh chưa được khai thác hiệu quả.

Trong khi đó, các DN logistics nội tỉnh như Sky Group hoàn toàn có đủ năng lực đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, tiến độ vận hành cũng như mức giá cạnh tranh.

Từ thực tiễn đó, tôi xin hỏi: Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành sẽ có những giải pháp nào để đóng vai trò định hướng và thúc đẩy việc kết nối các doanh nghiệp FDI, các nhà máy sản xuất lớn, ưu tiên sử dụng công ty logistics trên địa bàn Thanh Hóa? Qua đó, không chỉ giúp giữ lại dòng chảy giá trị kinh tế, mà còn tạo động lực phát triển mạnh mẽ, đưa ngành logistics trở thành một trụ cột tăng trưởng xứng tầm, góp phần hoàn thành mục tiêu 2 con số tỉnh đã đề ra.

­

♦ Đề xuất điều chỉnh quy hoạch cục bộ không làm thay đổi chức năng tại Cụm công nghiệp Liên Hoa

Ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Lam Kinh.

Tôi là nhà đầu tư Cụm công nghiệp Liên Hoa, xã Hoa Lộc. Hiện nay, trong quá trình triển khai dự án, có những điều chỉnh cục bộ mang tính kỹ thuật, chẳng hạn chia một lô đất 10 ha thành hai lô 5 ha, không làm thay đổi chức năng, mục đích sử dụng đất và định hướng quy hoạch.

Tôi xin hỏi đối với những trường hợp như vậy, tỉnh có thể áp dụng quy trình rút gọn, giảm các thủ tục không thực sự cần thiết, như lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Đồng thời, rút gọn việc xác định lại giá đất sau điều chỉnh, nhằm tránh kéo dài thời gian và phát sinh chi phí cho doanh nghiệp hay không?

Đề nghị tỉnh cho chủ trương và giao cơ quan chuyên môn rà soát, xem xét áp dụng ngay đối với Cụm công nghiệp Liên Hoa để tháo gỡ vướng mắc cụ thể cho doanh nghiệp.

♦ Phát huy vị thế, tiếng nói của tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp

Bà Vũ Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thực sự phát huy vị thế, tiếng nói của tổ chức đại diện cộng đồng DN và trở thành đối tác tin cậy, đồng hành cùng chính quyền trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, công tác tháo gỡ khó khăn không thể dừng lại ở các hội nghị mang tính sự kiện thường niên, mà phải thường xuyên liên tục hơn.

Với tư cách là tổ chức đại diện hợp pháp cho tiếng nói của cộng đồng DN trong tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mong muốn được tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào tiến độ phát triển của tỉnh.

Kính đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét có chủ trương thể chế hóa mối quan hệ hợp tác này thông qua 2 cơ chế đột phá sau đây hay không:

Thiết lập cơ chế giao ban đối thoại định kỳ (2-3 tháng/lần) giữa chính quyền tỉnh với Thường trực Hiệp hội; trong đó giao Hiệp hội là đầu mối độc lập có thẩm quyền thẩm định, sàng lọc kiến nghị và trực tiếp giám sát, đôn đốc tiến độ xử lý của các sở, ngành theo nguyên tắc định lượng rõ thời hạn và kết quả trả lời.

Tạo điều kiện để Hiệp hội tham gia phản biện xã hội từ sớm, từ xa đối với các dự thảo cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; đồng thời áp dụng cơ chế Nhà nước đặt hàng dịch vụ công, giao cho Hiệp hội chủ trì các chương trình đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại kèm theo nguồn kinh phí tương ứng để nâng cao tính chủ động tự chủ.

Nhóm PV Thời sự