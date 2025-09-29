Con dao hai lưỡi khi giao điện thoại cho con tự học

Với nhiều tiện ích có thể nhìn thấy trước mắt, nhiều phụ huynh đã vô tư giao điện thoại di động cho con tự học mà không lường hết được những mối nguy hại tiềm ẩn.

Một giờ học Tin học của cô, trò Trường THCS Trần Mai Ninh.

Thời gian gần đây, tài khoản mạng xã hội facebook, tiktok có tên “Phanh phiêu lưu ký” thu hút sự quan tâm, theo dõi của 64.000 người trên facebook, hơn 39.000 người theo dõi trên tiktok. Đáng chú ý, chủ tài khoản mạng xã hội này là bạn Phan Anh - một homeschooler (học tại nhà) ở Hà Nội. Phan Anh không theo học chương trình chính quy, mà học theo hệ từ xa của trường Nebraska (Mỹ).

Phan Anh được bố cho tự lựa chọn phương pháp học tập từ xa tại nhà khi em 14 tuổi, được sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội như một công cụ hữu hiệu kết nối với thế giới, được tự làm những điều mình muốn dưới sự định hướng và theo dõi, góp ý, uốn nắn từ gia đình. Phan Anh đã “làm chủ” được công nghệ, em biết biến lợi thế công nghệ trở thành công cụ kết nối, hỗ trợ tối đa cho cuộc sống, công việc và những trải nghiệm của chính bản thân em.

Tuy nhiên, ở lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” giống như Phan Anh, nhiều bạn trẻ đang bị “mắc kẹt”, bị lệ thuộc vào công nghệ.

Chị Linh Ngọc ở phường Hạc Thành từng rất bàng hoàng khi nghe con trai đang học lớp 8 kể chuyện trên lớp có bạn cho xem “phim đen” trên điện thoại. Chị còn bị sốc hơn khi con tiết lộ, bạn kể ở nhà có phòng riêng nên thường khóa cửa xem “phim đen” trên điện thoại, máy tính mà bố mẹ không biết.

Việc phụ huynh giao điện thoại thông minh cho con sử dụng không có sự kiểm soát là con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành cho biết, nhà trường cấm không cho học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học. Vào đầu giờ học, điện thoại sẽ được thu giữ và trả lại cho học sinh vào cuối buổi.

Theo cô Hà, "bên cạnh những lợi ích nếu biết sử dụng điện thoại thông minh đúng cách trong học tập, việc sử dụng điện thoại thông minh sai cách sẽ dễ dẫn tới việc học sinh sử dụng các công cụ như Chat GPT, AI, Gemini, các ứng dụng giải bài tập để giải các đáp án trong sách vở... Điều này khiến các em thui chột khả năng tư duy, suy nghĩ, mất đi sự chủ động, sáng tạo trong học tập".

Để quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh của học sinh, bên cạnh sự kiểm soát của nhà trường, theo cô Nguyễn Thị Thu Hà, phụ huynh cũng cần quan tâm, giới hạn thời gian sử dụng; quy định, hướng dẫn các em sử dụng điện thoại thông minh đúng cách và với thời gian phù hợp. Bố mẹ trang bị điện thoại thông minh cho con với mục đích để thuận tiện trong liên lạc, học tập... Tuy nhiên, nhiều học sinh không sử dụng những tính năng hiện đại của điện thoại thông minh để phục vụ cho học tập mà chỉ chơi game, chat, xem phim cấm, quay, chụp những bức ảnh không lành mạnh, lập các hội nhóm toxic để nói xấu, cô lập bạn bè...

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thúy Vân, giáo viên môn Tin học, Trường THCS Trần Mai Ninh, phường Hạc Thành, việc học sinh được làm quen, sử dụng điện thoại thông minh, máy vi tính sẽ giúp các em dễ dàng và thuận lợi trong việc tìm kiếm thông tin, học liệu, làm các bài tập tương tác... Tuy nhiên, không gian mạng cũng chứa đựng rất nhiều những trang web không phù hợp với lứa tuổi, thông tin chưa được kiểm chứng, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt hình ảnh, thông tin cá nhân... Do đó, sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh trong việc kiểm soát thời gian, cách thức sử dụng công nghệ của các con là vô cùng quan trọng.

Ngày càng có nhiều học sinh sử dụng điện thoại thông minh giống như vật bất ly thân. Ngoài những tiện ích mang lại, thì những mặt trái của việc học sinh sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội sai cách là vô cùng nguy hiểm, đòi hỏi sự quan tâm và những giải pháp phù hợp từ phía gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng.

Bài và ảnh: Linh Hương