Cờ Tổ quốc nơi đại ngàn xứ Thanh trong những ngày thu lịch sử

Những ngày cuối tháng Tám, trên nhiều tuyến đường nơi đại ngàn miền Tây Thanh Hóa, sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa màu xanh trùng điệp của núi rừng. Trước mỗi ngôi nhà, dọc các con đường, những lá cờ đỏ sao vàng được người dân treo trang trọng, tung bay trong gió. Sắc cờ rực rỡ góp phần làm nên không khí rộn ràng, phấn khởi, lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước trong những ngày mùa thu lịch sử.

Video: Cờ Tổ quốc nơi đại ngàn xứ Thanh trong những ngày thu lịch sử

Từ đầu bản Bút, xã Nam Xuân, những lá cờ đỏ sao vàng nối nhau dọc con đường dẫn vào bản.

Trên cung đường quanh co, cờ Tổ quốc tạo thành những điểm đỏ nổi bật giữa màu xanh của cây rừng.

Ở nhiều bản vùng cao, treo cờ Tổ quốc trước nhà đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi dịp lễ, tết.

Cờ Tổ quốc được treo ở nhiều tuyến đường trung tâm các xã vùng cao

Không chỉ những lá cờ Tổ quốc được treo trang trọng, nhiều cụm tranh cổ động cũng được thiết kế công phu.

Tại các trường học, cờ Tổ quốc được treo trang trọng trong khuôn viên trường.

Ở những bản người Mông xa xôi của xã Trung Lý, sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật bên những mái nhà đơn sơ. Khoảng cách địa lý không làm vơi đi không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh 2/9 nơi vùng biên giới của Tổ quốc.

Những ngôi nhà nép mình dưới chân núi, phía trước là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong không khí rộn ràng của ngày lễ mừng Quốc khánh đang đến gần.

Không chỉ người dân địa phương, những tuyến đường cờ còn thu hút du khách tìm đến chụp ảnh lưu giữ lại những khoảnh khắc đặc biệt.

Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc là nụ cười của người dân vùng cao.

Đặng Trung - Hoàng Đông