Cơ bản hoàn tất không gian trưng bày, tư vấn tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Bên cạnh phiên đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp, Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026 còn dành không gian giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp. Đến chiều tối 26/8, 22 gian hàng, gồm 16 gian hàng của các sở ngành, địa phương, đơn vị trực tiếp tư vấn đối thoại, giải đáp hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ cho doanh nghiệp; 6 gian trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, giới thiệu các sản phẩm, thành tựu ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của các đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón đại biểu tham quan, trải nghiệm và kết nối tại hội nghị.

Không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa đã được chuẩn bị sẵn sàng.

VNPT Thanh Hóa đã hoàn tất lắp đặt các mô hình trưng bày như Stem phun tưới cây trồng, nhà thông minh, Stem trạm thời tiết.

Sở Khoa học và Công nghệ đang kiểm tra robot hỗ trợ thủ tục hành chính.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 7 cũng đã hoàn thiện trang bị hệ thống ứng dụng ngân hàng thông minh, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu sản phẩm - dịch vụ của các ngân hàng trên địa bàn. Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp diễn ra ngày mai (27/8), các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh sẽ ký kết và trao Hợp đồng tín dụng cho 5 doanh nghiệp, với tổng hạn mức 2.834 tỷ đồng.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp hoàn tất khu vực trưng bày sản phẩm đặc trưng của khu kinh tế, khu công nghiệp.

Không gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa đa dạng, với nhiều nông sản đã đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.

Cán bộ HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bình Sơn chăm chút không gian trưng bày sản phẩm OCOP.

Tại hội nghị, cùng với phiên đối thoại trực tiếp, 6 bàn tư vấn của các sở, ngành sẽ trực tiếp giải đáp, tư vấn về thủ tục hành chính, hồ sơ cho doanh nghiệp (Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa kiểm tra kiot thông minh hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính).

Chiều mai (27/8), Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa, quy mô khoảng 400 đại biểu. Hội nghị có chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tăng tốc phát triển tỉnh Thanh Hóa”. Đây là diễn đàn để tỉnh trực tiếp nhận diện, tiếp thu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư; từ đó kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Tùng Lâm