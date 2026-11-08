CLB Thanh Hóa kiên cường giành 1 điểm trên sân Hàng Đẫy

Dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian trận đấu, CLB Thanh Hóa vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, có bàn thắng dẫn trước và tạo ra nhiều tình huống phản công nguy hiểm. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh không thể bảo toàn lợi thế, khi để Thể Công Viettel gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối trận đấu thuộc vòng 7 V.League 2026/2027.

CLB Thanh Hóa làm khách trên sân Thể Công Viettel tối 8/11. Ảnh: Minh Hoàng

Tối 8/11, CLB Thanh Hóa có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Thể Công Viettel trong trận đấu đánh dấu màn ra mắt của tân HLV trưởng Kim Young-chul.

Dù phải thi đấu trên sân khách, các cầu thủ Thanh Hóa nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép. Phút thứ 8, từ đường chuyền của Odilzhon Abdurakhmanov, Saliou Guindo thoát xuống phá bẫy việt vị, đối mặt thủ môn Văn Việt trước khi dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh.

Saliou Guindo mở tỉ số cho đội bóng xứ Thanh.

Tiền đạo người Mali ăn mừng bàn thắng thứ 4 của riêng mình từ đầu mùa giải.

Sau bàn thắng, Thanh Hóa chủ động duy trì đội hình phòng ngự chặt chẽ, hạn chế không gian chơi bóng của đội chủ nhà. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 33 khi Bá Tiến có pha vào bóng nguy hiểm với thủ môn Văn Việt.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Bùi Trung Dũng quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với cầu thủ Thanh Hóa, buộc đội khách phải thi đấu với 10 người.

Tận dụng lợi thế hơn người, Thể Công Viettel gia tăng sức ép. Đội chủ nhà liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm, đáng chú ý là pha đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc của Văn Nam ở phút 45+1.

Tuy nhiên, sự tập trung của thủ môn Thanh Diệp cùng nỗ lực bọc lót của hàng phòng ngự giúp Thanh Hóa bảo toàn lợi thế dẫn bàn sau 45 phút đầu tiên.

Thẻ đỏ dành cho Bá Tiến (trái) là bước ngoặt của trận đấu. Ảnh: Minh Hoàng

Bước sang hiệp 2, sức ép từ Thể Công Viettel ngày càng lớn. Trong thế thiếu người, CLB Thanh Hóa vẫn cho thấy sự kiên cường và không chỉ tập trung phòng ngự mà còn tổ chức được nhiều pha phản công sắc bén.

Phút 51, Di Mateo có cơ hội đối mặt thủ môn Văn Việt nhưng không thể chiến thắng người gác đền đội chủ nhà. Ít phút sau, Saliou Guindo đưa bóng vào lưới Thể Công Viettel nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Đội bóng xứ Thanh có những cơ hội nguy hiểm trong hiệp 2 nhưng không thể tận dụng. Ảnh: Minh Hoàng

Ở chiều ngược lại, thủ môn Thanh Diệp tiếp tục trở thành điểm tựa quan trọng của đội bóng xứ Thanh với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng trước sức ép liên tục của đối phương. Đáng chú ý, phút 76, anh kịp thời bay người cản phá đường bóng nguy hiểm của Nhật Nam.

Dẫu vậy, trước sức ép ngày càng lớn, hàng phòng ngự Thanh Hóa cuối cùng cũng không thể đứng vững.

Phút 80, từ tình huống đá phạt góc, Phan Tuấn Tài đánh đầu ngược tạo điều kiện để Doãn Ngọc Tân băng vào đánh đầu cận thành, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel. Đáng chú ý, cựu tiền vệ của Thanh Hóa không ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ.

Doãn Ngọc Tân (số 34) vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quân bình tỉ số cho đội chủ nhà. Ảnh: Minh Hoàng

Những phút cuối trận, đội chủ nhà tiếp tục dồn ép và suýt có bàn thắng thứ hai ở phút 85. Từ một tình huống phạt góc, Văn Nam đánh đầu đưa bóng vượt qua tầm với của Thanh Diệp, nhưng hậu vệ Ngọc Hà đã kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.

Chung cuộc, CLB Thanh Hóa hòa Thể Công Viettel 1-1. Dù không thể giành trọn 3 điểm, kết quả này vẫn cho thấy tinh thần thi đấu đáng ghi nhận của đội bóng xứ Thanh khi phải chơi thiếu người trong hơn một giờ đồng hồ.

Hoàng Sơn