Chuyển từ thuế khoán sang kê khai - Tạo động lực cho phát triển hộ kinh doanh (Bài 2): Không để hộ kinh doanh nào bị bỏ lại trong quá trình chuyển đổi

Thực hiện kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, những ngày qua các thuế cơ sở tại Thanh Hóa dồn dập ra quân theo đúng nghĩa “cầm tay chỉ việc” cho hàng nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn, chạy nước rút thực hiện từ ấn định sang tự kê khai, từ sổ tay sang ứng dụng số, mô hình quản lý thuế với hộ kinh doanh... Thuế tỉnh Thanh Hóa quyết tâm không để hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi. Từ đó góp phần đặt nền móng cho môi trường kinh doanh minh bạch và phát triển bền vững...

Nhà cung cấp dịch vụ tích cực hỗ trợ thông qua ưu đãi về thiết bị, chi phí và tư vấn miễn phí, giúp giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh và thúc đẩy việc ký cam kết chuyển đổi.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" hỗ trợ hộ kinh doanh

Theo phân cấp, Thuế cơ sở 8 tỉnh Thanh Hóa đang quản lý gần 8.500 hộ kinh doanh ở khu vực 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân cũ, trong đó có hơn 160 hộ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai, 8.347 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và 7.798 hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng trở xuống. Đặc biệt, ở các xã như Luận Thành, Xuân Thành, Xuân Chinh... các hộ kinh doanh phân tán, quy mô nhỏ, không tập trung nên quá trình tiếp cận và triển khai chuyển đổi càng khó khăn.

Tờ mờ sáng, tại khu chợ Bái Thượng (xã Lam Sơn), tổ công tác của Thuế cơ sở 8 tỉnh Thanh Hóa đã có mặt để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Giữa nhịp mua bán rộn ràng, cán bộ thuế đến từng sạp hàng để khảo sát doanh thu, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Được biết, hiện chợ Bái Thượng có gần 300 hộ kinh doanh nhưng phần lớn có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, nhiều người bán các mặt hàng nông sản nhỏ lẻ như gánh rau, chục trứng... khiến việc thu thập thông tin doanh thu và hỗ trợ chuyển đổi khá vất vả.

Chị Nguyễn Thị Mai - hộ kinh doanh quần áo tại chợ, chia sẻ: “Lâu nay gia đình tôi vẫn nộp thuế theo phương pháp khoán nên không phải kê khai định kỳ, số thuế phải nộp đã được ấn định cố định, không phụ thuộc vào doanh thu thực tế. Sau khi được Thuế cơ sở 8 tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn chuyển đổi, chúng tôi đã thấy sự thuận lợi, nhất là việc theo dõi con số hàng hóa nhập vào, bán ra chính xác nên rất yên tâm".

Cũng trong chiến dịch 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai, thời điểm này Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa phụ trách địa bàn 3 huyện: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn cũ cũng đang tăng tốc hỗ trợ chuyển đổi. Nhiều tổ công tác tranh thủ cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ để trực tiếp đến tận từng hộ kinh doanh hướng dẫn với mục tiêu đến ngày 1/1/2026 người nộp thuế có thể tự kê khai. Cán bộ, công chức Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tiếp cận và hướng dẫn trực tiếp từng hộ kinh doanh các nội dung: Kiểm tra, cập nhật thông tin đăng ký thuế, ngành nghề, địa chỉ; đăng ký, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm theo quy định; kê khai, nộp thuế điện tử tại các ứng dụng ngành thuế; theo dõi sổ sách, đối chiếu doanh thu và lưu giữ chứng từ...

Ông Trương Văn Quyền, chủ cửa hàng kinh doanh kính mắt Đức Quyền ở thôn Vinh Sơn, xã Hoằng Hóa, cho biết: “Tôi mong muốn chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp và quan tâm đến các ưu đãi chính sách thuế khi chuyển đổi. Tôi nhận thấy việc chuyển sang kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ giúp hộ kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp hơn, mà còn mở ra cơ hội mở rộng quy mô, tiếp cận khách hàng và đối tác lớn, điều mà trước đây khi còn nộp thuế khoán, chúng tôi khó có thể làm được”.

Đặc biệt, để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của các hộ kinh doanh, mới đây Bộ Tài chính đã có Công văn số 18491/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án điều chỉnh nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Theo đề xuất, mức doanh thu không phải nộp thuế được nâng lên ngưỡng 500 triệu đồng/năm (thay cho đề xuất 200 triệu đồng/năm như trước đó). Cùng với đó, Bộ Tài chính còn đề xuất bổ sung quy định áp dụng tính thuế theo thu nhập (doanh thu trừ chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm - 3 tỷ đồng/năm. Theo đó, tất cả hộ, cá nhân kinh doanh đều nộp thuế theo thu nhập thực tế, nếu có thu nhập ít thì nộp ít, thậm chí nếu không có thu nhập thì không phải nộp thuế. Trường hợp hộ kinh doanh không xác định được chi phí thì mới nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, tùy theo ngành nghề, đối với phần doanh thu trên 500 triệu đồng/năm. Tỉnh Thanh Hóa chủ yếu là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ nên đề xuất nâng ngưỡng doanh thu tính thuế của Bộ Tài chính được đông đảo hộ, cá nhân kinh doanh đón nhận tích cực.

Biết thông tin trên, anh Nguyễn Văn Đức, hộ sửa chữa xe máy ở phường Hạc Thành chia sẻ: “Cửa hàng của gia đình tôi chủ yếu lấy công làm lãi. Hằng tháng, tôi nộp thuế khoán hơn 400.000 đồng, tương ứng với doanh thu cả chi phí và lợi nhuận khoảng 17 triệu đồng. Bỏ thuế khoán và chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai, doanh thu của tôi vừa chạm ngưỡng 200 triệu đồng và sẽ phải kê khai nộp thuế. Khi nghe thông tin Bộ Tài chính đề xuất lấy ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm trở lên để tính thuế, tôi rất vui. Hy vọng, đề xuất này được thông qua để giúp những hộ kinh doanh nhỏ lẻ như chúng tôi đỡ gánh nặng về thuế”.

Đồng hành cùng với hộ kinh doanh trong “chặng nước rút”

Để hỗ trợ hộ kinh doanh, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều chương trình nhằm hỗ trợ, đồng hành để hộ, cá nhân kinh doanh yên tâm sản xuất, kinh doanh. Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” không chỉ là mốc thời gian hành động, mà là đợt chuyển mình mạnh mẽ của toàn ngành thuế. Đơn vị đã thành lập ban chỉ đạo; các tổ kiểm tra, đôn đốc và giám sát tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính thống nhất trong chỉ đạo điều hành.

Cán bộ, công chức Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn trực tiếp hộ kinh doanh.

Trong đó, công tác thông tin tuyên truyền được cơ quan thuế đặc biệt quan tâm, với nhiều hình thức đa dạng như: thông qua hệ thống loa phường, xã, phát thư ngỏ, tờ rơi, sổ tay, hay trực tiếp hỗ trợ tại địa chỉ hộ kinh doanh. Ngoài ra, Thuế tỉnh đến thuế cơ sở đã tổ chức tập huấn để giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi sang phương thức kê khai thuế.

Cơ quan thuế cũng chú trọng phối hợp với các địa phương và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ để triển khai công tác tuyên truyền, hỗ trợ... Trên cơ sở đó, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, thông suốt từ tỉnh đến các cấp cơ sở.

Phó trưởng Thuế cơ sở 1 tỉnh Thanh Hóa Đặng Mạnh Diệp cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Thuế tỉnh, đơn vị triển khai thống nhất kế hoạch truyền thông, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ theo ngành nghề, quy mô hộ kinh doanh. Các cán bộ, công chức trực tiếp hướng dẫn toàn bộ quy trình chuyển đổi, nhằm mỗi hộ kinh doanh cảm nhận được sự đồng hành, phục vụ chu đáo và yên tâm thực hiện nghĩa vụ thuế".

Việc chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai là chủ trương có ý nghĩa thiết thực và quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Qua đó, góp phần thực hiện chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW; Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” của Bộ Tài chính theo Quyết định số 3389/QĐ-BTC và Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” của Cục Thuế theo Quyết định số 3352/QÐ-CT. Chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai không phải là “thêm thủ tục”, mà là thay đổi cách tiếp cận: đặt niềm tin để người nộp thuế tự kê khai - tự nộp theo doanh thu thực tế, còn cơ quan thuế tập trung hỗ trợ - xác thực - bảo đảm công bằng qua dữ liệu điện tử.

Việc chuyển đổi mô hình quản lý từ thuế khoán sang kê khai không chỉ là thay đổi phương pháp tính thuế, mà còn là bước tiến về chuyển đổi số, về công khai, minh bạch, hướng tới một nền quản trị thuế hiện đại, công bằng và thuận lợi cho người nộp thuế. Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh ở mức tối đa, hướng tới sự chuyển đổi thực chất, nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, tuân thủ chính sách, pháp luật thuế và khuyến khích kinh tế tư nhân trên địa bàn phát triển mạnh mẽ và bền vững. Với mỗi cán bộ, công chức Thuế tỉnh Thanh Hóa, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo dựng niềm tin vào ngành thuế hiện đại, minh bạch, đồng hành cùng phát triển.

Bài và ảnh: Minh Hà

