Chuyển đổi số hướng đến người cao tuổi ở xã Định Hòa

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, xã Định Hòa đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người cao tuổi (NCT) tiếp cận công nghệ, từ hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, dịch vụ công trực tuyến đến thanh toán không dùng tiền mặt, chăm sóc sức khỏe và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng... Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức, thói quen, giúp NCT tự tin hòa nhập với đời sống số.

Người cao tuổi xã Định Hòa được các lực lượng hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng số.

Với nhiều người trẻ, việc sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, quét mã QR, thanh toán trực tuyến hay liên lạc qua zalo là những thao tác quen thuộc. Thế nhưng, với không ít NCT vốn đã quen với giấy tờ, sổ sách và giao dịch trực tiếp, việc làm quen với công nghệ không dễ dàng. Hiểu rõ những khó khăn đó, các Tổ công nghệ số cộng đồng ở xã Định Hòa đã kiên trì đến từng thôn, trực tiếp hướng dẫn NCT sử dụng các tiện ích trên điện thoại. Không chỉ hướng dẫn một lần, các thành viên còn kiên nhẫn thực hiện phương châm “cầm tay chỉ việc”, giúp từng người làm quen với những thao tác cơ bản, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trước đây, mỗi kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp, NCT phải đến nhà văn hóa xếp hàng chờ đợi. Nay, chỉ cần có tài khoản ngân hàng, tiền được chuyển trực tiếp, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và bảo đảm thuận tiện trong giao dịch. Ông Phạm Văn Hùng, thôn Ấp Trú cho biết: “Nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng tôi thấy rất tiện ích. Đúng ngày, điện thoại có thông báo tiền đã chuyển vào tài khoản, tôi không phải đi đến điểm chi trả như trước”.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, cán bộ, công chức tận tình hướng dẫn người dân kê khai thông tin, quét tài liệu, nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện các bước giải quyết thủ tục hành chính. Với những người chưa quen công nghệ, sự hỗ trợ trực tiếp giúp họ giảm bớt tâm lý lo lắng, từng bước chủ động hơn khi thực hiện các giao dịch. Ông Vũ Văn Toán, thôn Nội Hà chia sẻ: “Chưa từng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cũng chưa biết cách thao tác trên cổng dịch vụ công, nhưng khi đến trụ sở UBND xã, được cán bộ hướng dẫn từ khâu kê khai thông tin đến nộp hồ sơ, tôi thấy yên tâm hơn nhiều”.

Xã Định Hòa hiện có hơn 4.000 hội viên NCT. Nhiều hội viên từng là giáo viên, cán bộ lực lượng vũ trang, cán bộ cơ sở sau khi được trang bị kỹ năng số đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực, hướng dẫn lại cho người thân và hội viên khác biết tra cứu thông tin, liên lạc, trao đổi hình ảnh, tin nhắn qua zalo; sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID, theo dõi thông tin chính thống của địa phương và nhận diện những cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo. Tại các chi hội NCT, nhóm zalo cũng dần trở thành kênh thông tin hữu ích để chuyển tải lịch sinh hoạt, hoạt động hội, chính sách và những thông tin cần thiết đến hội viên. Nhờ đó, việc kết nối, trao đổi và tổ chức các hoạt động cộng đồng trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Để việc học tập công nghệ không dừng lại ở những buổi tập huấn do UBND xã tổ chức, Hội NCT xã Định Hòa còn lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số trong các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tham gia sinh hoạt tại khu dân cư... Đây là những không gian gần gũi, giúp NCT vừa giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, vừa hỗ trợ nhau tiếp cận công nghệ.

Đồng chí Ngô Thị Hạnh, Trưởng Phòng Văn hóa- Xã hội, UBND xã Định Hòa, cho biết: “Chuyển đổi số đối với NCT là quá trình cần sự kiên trì và phương pháp phù hợp. Thay vì chỉ phổ biến kiến thức chung, xã chú trọng huy động lực lượng đoàn viên thanh niên và các Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, lặp lại nhiều lần, bắt đầu từ những tiện ích gần gũi nhất với đời sống của từng người. Cách làm này được cụ thể hóa trong chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số” và phong trào “Bình dân học vụ số”. Mục tiêu của xã là nâng cao chất lượng đưa những tiện ích số vào cuộc sống, nhưng quan trọng hơn cả là không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số”.

Các đại biểu và đông đảo người dân xã Định Hòa dự lễ phát động ngày chuyển đổi số.

Đến nay, tỷ lệ phủ sóng 5G trên địa bàn xã Định Hòa đạt 50%; tỷ lệ hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 100%; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến đều đạt 100%; tỷ lệ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Tỷ lệ người dân có tài khoản VNeID đạt trên 95%, có sổ sức khỏe điện tử đạt 93%. Chỉ số cải cách hành chính của xã đứng thứ 39/166 xã, phường; kết quả làm sạch, làm giàu dữ liệu tiêm chủng đứng thứ nhất trong 166 xã, phường trên toàn tỉnh. Những kết quả CĐS của địa phương đang tạo nền tảng quan trọng để NCT tiếp cận các dịch vụ số. Đồng thời khẳng định sự chuyển biến trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền và mức độ tiếp cận, thụ hưởng các tiện ích số của người dân ngày càng được nâng lên, trong đó có NCT, người yếu thế.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch Hội NCT xã Định Hòa, cho biết: “Hội tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng công tác hội gắn với kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời vận động, hỗ trợ hội viên tham gia phong trào bình dân học vụ số, phổ cập kỹ năng số phù hợp với điều kiện, nhu cầu của NCT. Khi cán bộ hội biết sử dụng các nền tảng số cơ bản, biết chọn lọc thông tin chính thống và hướng dẫn hội viên bằng ngôn ngữ dễ hiểu, phong trào sẽ đi vào đời sống thiết thực hơn”.

Bài và ảnh: Lê Hà