Chương trình "Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân"

Sáng 1/2, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn phối hợp với chính quyền và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường Nghi Sơn tổ chức chương trình “Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân”.

Cán bộ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân” là hoạt động thường niên của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa nói chung, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn nói riêng, nhằm góp phần chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến xuân về.

Chương trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, của cấp ủy chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đối với Nhân dân khu vực biên giới biển; tạo động lực để người dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn cho biết: Chương trình “Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân” năm nay nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền phường Nghi Sơn và các nhà tài trợ gồm Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Cảng Quốc tế Nghi Sơn, Hải đội Biên phòng 2... Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của Nhân dân, nhất là với những hộ gia đình vươn khơi bám biển, các em học sinh nghèo hiếu học.

Các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” nhận quà Tết.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao hơn 100 phần quà, trị giá khoảng 80 triệu đồng cho các đối tượng là học sinh, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nghi Sơn.

Trước đó, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trao gần 1.000 suất quà, góp phần hỗ trợ người dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an vui, đầm ấm.

An Thư