Chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vừa có thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa năm 2026, góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lãnh đạo xã An Nông tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”. Ảnh: Thùy Linh

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân tương ái” của dân tộc, những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền cùng sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và Nhân dân. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống, hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhiều hộ từng bước ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 12.200 hộ nghèo, hơn 46.700 hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng. Trong đó, hơn 4.500 hộ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở và 1.500 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2026), với chủ đề “Nghĩa đồng bào - Trao niềm tin vươn lên”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, tích cực chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông báo các tài khoản tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa, cụ thể:

1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lam Sơn

Tên tài khoản: MTTQ TINH THANH HOA QUY VI NGUOI NGHEO

Số tài khoản: 8639922888

2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa

Tên tài khoản: QUY VI NGUOI NGHEO TINH THANH HÓA

Số tài khoản: 1002086868

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Thanh Hóa

Tên tài khoản: MTTQ TINH THANH HOA QUY VI NGUOI NGHEO

Số tài khoản: 3500368222368

4. Tiếp nhận qua tài khoản Kho bạc Nhà nước

Tên tài khoản: UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa

Số tài khoản: 3761.0.1021262.91046

Tại: Kho bạc Nhà nước khu vực XI - Phòng Kế toán Nhà nước (mã kho bạc: 1361).

5. Tiếp nhận trực tiếp

Tại Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ: Số 16 đường Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đầu mối tiếp nhận thông tin: Ban Tuyên giáo và Vận động xã hội, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Ngô Thế Anh, Trưởng ban, số điện thoại: 0913.910.768.

Bà Lê Thị Nhung, chuyên viên, số điện thoại: 0982.154.456.

LP