Chung một mái trường, chung một mục tiêu

Sáng 5/9, tiếng trống khai trường mở đầu cho năm học 2026-2027 đã vang lên. Với học sinh tại những trường vừa thực hiện sáp nhập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đây không chỉ là ngày bắt đầu một năm học mới, mà còn là dấu mốc của một chặng đường mới dưới mái trường chung.

Việc sáp nhập trường học mở ra một chặng đường phát triển mới cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Mở đầu hành trình mới

Ngày khai giảng năm học luôn mang ý nghĩa của sự khởi đầu. Sau những ngày hè, học sinh trở lại trường với sách vở mới, kế hoạch mới và những mục tiêu mới cho một năm học phía trước.

Năm nay, không khí ấy tại nhiều trường học có thêm một dấu ấn đặc biệt. Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập, các nhà trường bước vào năm học 2026-2027 với mô hình tổ chức, quy mô và yêu cầu mới trong việc ổn định hoạt động, phát huy các điều kiện hiện có để nâng cao chất lượng giáo dục.

Với học sinh, đây cũng là một năm học đặc biệt.

Em Lê Thùy Chi, học sinh Trường THPT Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và háo hức khi bước vào năm học mới. Năm nay trường có nhiều thay đổi sau sáp nhập. Em hy vọng mình sẽ có một năm học thật tốt và có nhiều kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bạn bè”.

Ngày khai giảng cũng mở đầu cho những kỳ vọng mới của các bậc phụ huynh. Sau sắp xếp, điều họ quan tâm nhất vẫn là chất lượng giáo dục và những điều kiện học tập mà con em mình được thụ hưởng.

Chị Lê Minh Ngọc có con đang theo học tại Trường Tiểu học Trần Phú, phường Hạc Thành, cho biết: “Gia đình mong rằng sau khi sáp nhập, nhà trường sẽ ngày càng phát triển, các điều kiện dạy và học được nâng cao hơn. Quan trọng nhất vẫn là các con có một môi trường học tập tốt để yên tâm học tập và rèn luyện”.

Sắp xếp, sáp nhập không chỉ là câu chuyện tổ chức lại bộ máy, mà mục đích cuối cùng là phải tạo ra những điều kiện tốt hơn cho hoạt động dạy học và sự phát triển của học sinh.

Cùng quyết tâm cho năm học mới

Bước vào năm học mới, mỗi học sinh có mục tiêu riêng trong học tập và rèn luyện. Đó là động lực để các em bắt đầu một hành trình mới với tinh thần chủ động và quyết tâm.

Trong năm học đầu tiên sau sáp nhập, những quyết tâm của mỗi cá nhân càng mang một ý nghĩa riêng. Khi cùng học tập dưới một mái trường chung, sự cố gắng của từng học sinh không chỉ dành cho mục tiêu của bản thân mà còn góp phần tạo nên kết quả chung của tập thể. Mỗi điểm số tốt hơn, mỗi thành tích đạt được hay sự tích cực trong các phong trào đều có thể trở thành một phần trong những dấu ấn đầu tiên của ngôi trường trên chặng đường phát triển mới.

Em Hoàng Thảo My, học sinh Trường THPT Hàm Rồng, phường Hạc Thành, cho biết: “Năm học mới, em đặt mục tiêu cố gắng hơn trong học tập và rèn luyện. Em mong không chỉ bản thân mình mà các bạn cũng sẽ cùng nhau nỗ lực để có nhiều kết quả tốt, góp phần vào thành tích chung của nhà trường”.

Học sinh Trường THPT Nông Cống 1 trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. (Ảnh minh họa của Khánh Phương)

Từ mục tiêu của từng học sinh, một mục tiêu chung của tập thể cũng dần được hình thành. Sau sáp nhập, nhà trường đứng trước yêu cầu ổn định hoạt động, phát huy những điều kiện sẵn có và từng bước xây dựng vị thế trong giai đoạn mới. Để làm được điều đó, bên cạnh sự chuẩn bị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, sự chủ động và quyết tâm của học sinh cũng là một yếu tố quan trọng.

Một ngôi trường phát triển không chỉ được đo bằng quy mô hay những thay đổi về tổ chức. Điều làm nên sức sống của nhà trường còn nằm ở tinh thần học tập, rèn luyện của học sinh; ở sự hưởng ứng đối với các phong trào và ở quyết tâm cùng nhau chinh phục những mục tiêu đã đặt ra. Khi mỗi cá nhân đều có ý thức nỗ lực, những mục tiêu riêng sẽ không đứng tách biệt mà cùng gặp nhau ở mục tiêu lớn hơn là sự phát triển của tập thể.

Phía trước vẫn là một năm học với nhiều nhiệm vụ và mục tiêu cần hoàn thành. Nhưng từ ngày khai giảng năm học mới dưới mái trường chung, mỗi học sinh đều đã bắt đầu hành trình mới của mình bằng những kỳ vọng và quyết tâm riêng. Và từ những quyết tâm ấy, một tập thể mới đang từng bước hướng đến những kết quả chung, viết tiếp chặng đường phát triển của ngôi trường sau sáp nhập.

Nam Phương