Chung kết Cuộc thi “Học sinh - sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”

Sáng 16/12, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa và các doanh nghiệp, nhà tài trợ tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Học sinh - sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2025”.

PGS.TS. Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu khai mạc.

Sau hơn 5 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút gần 100 dự án dự thi đến từ các Trường Đại học, Cao đẳng, Trường phổ thông trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa. Các ý tưởng, dự án phong phú, đa dạng trên các lĩnh vực như: khoa học – công nghệ, nông nghiệp, giáo dục, du lịch, dịch vụ ...

Vượt qua 2 vòng sơ loại và vòng Bán kết, Ban Tổ chức đã lựa chọn 12 dự án xuất sắc nhất lọt vào vòng Chung kết.

Các nhóm tác giả thuyết trình ý tưởng khởi nghiệp tại vòng chung kết cuộc thi.

Vòng chung kết cuộc thi đã diễn ra sôi nổi. Các tác giả, nhóm tác giả đã trình bày, thuyết trình ý tưởng của mình và trả lời các câu hỏi trực tiếp của Ban giám khảo và được đánh giá cao về sự sáng tạo, nhạy bén trong tư duy.

Ban Tổ chức trao thưởng cho nhóm tác giả có ý tưởng đoạt giải nhất.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho ý tưởng dự án “MEDIBOT - Robot vệ sinh tự động và vận chuyển mẫu xét nghiệm trong bệnh viện” của Nhóm sinh viên Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Huy Thành Đạt, Trường Văn Thắng, Đỗ Như Linh, Hoàng Đức Anh (Trường Đại học Hồng Đức). Ban Tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 2 giải tiềm năng cho các tác giả, nhóm tác giả.

Nhân dịp này các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã trao nhiều phần quà cho các nhóm tác giả dự thi.

Lãnh đạo trường Đại học Hồng Đức và các nhà tài trợ trao quà cho 12 nhóm tác giả vào vòng chung kết.

Cuộc thi học sinh – Sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2025 là hoạt động thường niên được trường Đại học Hồng Đức tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ. Thông qua cuộc thi cũng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tìm kiếm, tôn vinh và hỗ trợ những ý tưởng hay được áp dụng vào thực tế, từ đó hình thành nhiều mô hình khởi nghiệp kinh doanh thành công.

Thanh Thảo