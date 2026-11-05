Chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới

Theo dự báo, từ ngày 9 đến 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã có công văn số 98/CV-PTDSyêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Từ đêm 5/11, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông. Ảnh: TTXVN

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng từ ngày 8 đến 9/11, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 13 độ C. Đây được nhận định là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Từ đêm 8 đến ngày 12/11, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Đáng chú ý, từ ngày 9 đến 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kịp thời thông báo, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân hoạt động trên biển chủ động phòng tránh gió mạnh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đối với nguy cơ mưa lớn, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, các địa phương cần rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn; vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi theo quy định, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Các địa phương, nhất là khu vực miền núi, cần theo dõi diễn biến không khí lạnh, chủ động phương án phòng, chống rét, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vật nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời diễn biến thiên tai; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo tình hình theo quy định.

LP