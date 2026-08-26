Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất

Hiện nay hầu hết diện tích lúa mùa đang bước sang giai đoạn đứng cái làm đòng và trổ bông. Để bảo vệ sản xuất trước ảnh hưởng của mưa bão số 4, 64 trạm bơm và 23 cống tiêu trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua đều được vận hành hết công suất.

Lãnh đạo, công nhân Chi nhánh Thủy lợi Thiệu Hóa kiểm tra vận hành Trạm bơm tiêu Thái Ninh. Ảnh: Thanh Hường

Trên địa bàn các địa phương do Công ty TNHH MTV Sông Chu phục vụ những ngày qua do ảnh hưởng của mưa bão đã khiến cho các vùng trũng sâu bị ngập úng hơn 500ha lúa, hoa màu, trong đó có 300ha lúa bị ngập trắng, tập trung chủ yếu ở các xã Vân Du, Thạch Bình, Đông Sơn, Thiệu Toán, Triệu Sơn.

Để bảo vệ cây trồng, các đơn vị thủy lợi đã liên tục bám sát đồng ruộng, tháo dỡ ách tắc và vận hành tối đa các trạm bơm. Ông Khương Bá Luận, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu, cho biết: “Chúng tôi đã tập trung kiểm tra các hệ thống kênh mương, phối hợp với các đơn vị thủy lợi trực thuộc phân công cán bộ bám sát công trình vận hành tiêu úng đảm bảo”.

Theo báo cáo từ các công ty thủy lợi, tại những diện tích thường hay bị ngập, các đơn vị đã tiến hành tiêu kiệt nước đệm trong đồng, tập trung trục vớt bèo, rác, kiểm tra máy móc và vận chuyển máy bơm dã chiến đến các điểm giao thông, vùng trũng thấp để bơm tiêu. Các công ty cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị điện lực đóng điện đảm bảo cho các trạm bơm hoạt động.

Thống kê từ Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho thấy, đến 15h30 ngày 25/8 đã có 2.144,61ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập, trong đó lúa là hơn 1.472,7ha. Các đơn vị thủy lợi đều đang vận hành tối đa máy bơm, phấn đấu trong 48 giờ tới sẽ bơm tiêu hết các diện tích, đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Ông Lường Quốc Luận, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã, cho biết: “Trên địa bàn công ty quản lý, những ngày qua đã có mưa và dự báo tiếp tục có mưa lớn những ngày tới. Đơn vị đã thường xuyên phối hợp với chi nhánh điện đóng điện vận hành các trạm bơm tiêu úng. Nhân lực cũng sẵn sàng để bảo đảm xử lý các tình huống trong mưa bão”.

Thực hiện công điện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đơn vị thủy lợi cũng luôn chủ động theo dõi mực nước sông để vận hành các trạm bơm khoa học, hợp lý. Tại các cống tiêu lớn như cống Nguyễn, cống Mộng Giường, âu Báo Văn, cống Ngọc Giáp liên tục được kiểm tra, đóng kín cửa cống khi nước sông dâng cao. Để kịp thời ứng phó với mưa bão, các đơn vị thủy lợi cũng chủ động giao cán bộ thường trực 24/24h tại các trạm bơm trọng điểm, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất trắc xảy ra.

Thanh Hường