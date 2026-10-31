Chia rẽ phủ bóng Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Mỹ

Hội nghị Ngoại trưởng G20 đã khai mạc tại thành phố Atlanta (Georgia, Mỹ) dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng nước chủ nhà Marco Rubio. Đây được xem là cuộc họp cấp bộ trưởng quan trọng cuối cùng nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo G20 do Tổng thống Donald Trump chủ trì diễn ra vào giữa tháng 12 tới tại Miami. Tuy nhiên, hội nghị đã nhanh chóng bị phủ bóng bởi sự chia rẽ và bất đồng giữa các thành viên trước hàng loạt “ngòi nổ” địa chính trị toàn cầu .

Phát biểu khai mạc hội nghị ngày 30/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh thế giới đang phải đối mặt với chuỗi khủng hoảng kinh tế và địa chính trị đan xen, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, lương thực cũng như tự do hàng hải toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi G20 tăng cường phối hợp hành động nhằm giải quyết các “mối đe dọa nghiêm trọng” này. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh các thành viên G20 cần chung tay củng cố năng lực tự cường kinh tế và bảo vệ tính ổn định của các thị trường.

Nước chủ nhà Mỹ bày tỏ mong muốn tập trung chương trình nghị sự vào việc xây dựng liên minh đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và năng lượng phục vụ cho sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực mà Mỹ đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc thông qua sáng kiến "Pax Silica”.

Tuy nhiên, giới quan sát và các nhà ngoại giao quốc tế nhận định, chương trình nghị sự kinh tế của Mỹ khó lòng “lấn át” được những bất đồng gay gắt đang bao trùm hội nghị. Các quốc gia G20- từ các nền kinh tế lớn như Nga, Trung Quốc đến các cường quốc tầm trung như Brazil, Ấn Độ đang ngày càng khó tìm được tiếng nói chung trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung gia tăng.

Không chỉ vấn đề Nga - Ukraine, những khác biệt về tình hình Trung Đông, chính sách thuế quan của Mỹ cũng khiến triển vọng đạt đồng thuận tại hội nghị trở nên khó khăn. Theo hãng tin AP, các nhà ngoại giao tham dự phiên khai mạc nhận định khả năng G20 đưa ra tuyên bố chung sau hội nghị là rất thấp. Bất đồng còn xuất hiện liên quan việc Nga phản đối Ba Lan tham gia G20 và quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump không mời Nam Phi, một thành viên sáng lập nhóm.

Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Atlanta diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo G20 dự kiến tổ chức tại Miami từ ngày 14 đến 15/12. Những kết quả đạt được tại cuộc họp cấp bộ trưởng được xem là cơ sở chuẩn bị cho chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo, dù khả năng tìm được tiếng nói chung giữa các thành viên vẫn là thách thức lớn.

Nhật Lệ