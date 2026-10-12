Châu Âu thúc đẩy hệ thống thanh toán riêng, giảm phụ thuộc vào Mỹ

Nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính tại châu Âu đang thúc đẩy phát triển hệ thống thanh toán nội khối nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Mỹ, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) ngày càng quan tâm đến quyền tự chủ về công nghệ và tài chính.

Tại một quán cà phê ở Brussels, khách hàng có thể thanh toán bằng cách quét mã, sử dụng hệ thống chuyển tiền trực tiếp giữa các tài khoản ngân hàng châu Âu. Theo đại diện quán, phương thức này đơn giản, đáp ứng yêu cầu chấp nhận thanh toán điện tử tại Brussels và không cần thông qua các mạng lưới thẻ quốc tế như Visa hay Mastercard.

Theo Al Jazeera, hàng chục ngân hàng và tổ chức tài chính châu Âu, trong đó có các đơn vị tại Bỉ, đã tham gia sáng kiến thanh toán chung của khu vực. Hệ thống chuyển tiền cơ bản của sáng kiến hiện phục vụ khoảng 130 triệu người tại 5 quốc gia thành viên EU và dự kiến tiếp tục mở rộng.

Dữ liệu được đề cập trong phóng sự cho thấy gần 2/3 giao dịch thanh toán bằng thẻ tại EU được xử lý bởi các doanh nghiệp nước ngoài, chủ yếu là Visa và Mastercard. Sự phụ thuộc này đang trở thành vấn đề được quan tâm trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương xuất hiện những bất đồng về chính trị và chính sách.

Một số công dân châu Âu chịu các biện pháp trừng phạt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có những luật sư điều tra tội ác chiến tranh tại Tòa án Hình sự quốc tế, đã bị hạn chế tiếp cận các dịch vụ của nhà cung cấp Mỹ. Điều này làm gia tăng lo ngại rằng những bất đồng giữa hai bờ Đại Tây Dương trong tương lai có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch tài chính.

Những người ủng hộ hệ thống thanh toán nội khối cho rằng việc kiểm soát hạ tầng thanh toán có ý nghĩa đối với chủ quyền kinh tế và khả năng tự chủ của châu Âu. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết đặt mục tiêu triển khai đồng euro kỹ thuật số vào năm 2029. Tuy nhiên, thanh toán điện tử chưa thể thay thế hoàn toàn tiền mặt. Một bộ phận người dân vẫn bày tỏ lo ngại về công nghệ số và muốn tiếp tục sử dụng tiền giấy, tiền xu. Vì vậy, quá trình phát triển hệ thống thanh toán riêng của châu Âu nhiều khả năng sẽ diễn ra song song với các phương thức thanh toán truyền thống.

Lê Hà.