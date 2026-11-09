CEO Nvidia xin lỗi vì quan hệ với người bị nghi là gián điệp, cam kết hợp tác điều tra

Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) Nvidia ông Jensen Huang đã lên tiếng xin lỗi gia đình và nhân viên sau khi ban lãnh đạo tập đoàn khởi xướng cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ của ông với một phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi là gián điệp.

Ngày 8/11, tờ New York Times đưa tin, CEO Nvidia Jensen Huang đã thừa nhận với ban lãnh đạo tập đoàn về mối quan hệ tình cảm thân mật với Alice Huang, lãnh đạo công ty Megaspeed, người bị cơ quan tình báo Mỹ xác định là gián điệp cho nước ngoài. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và 3 nghị sĩ Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, yêu cầu làm rõ các tương tác giữa ông Huang với người phụ nữ này cũng như nguy cơ rò rỉ công nghệ. Nvidia hiện nắm giữ vai trò then chốt trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong thông điệp gửi tới toàn thể nhân viên, ông Huang bày tỏ sự hối hận sâu sắc: "Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi đã làm tổn thương gia đình và không có lời bào chữa nào cho việc này. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, yêu đất nước, yêu công ty và cam kết ủng hộ an ninh quốc gia Mỹ."

Hội đồng quản trị Nvidia thông báo các thành viên độc lập cùng cố vấn pháp lý bên ngoài sẽ trực tiếp giám sát quá trình điều tra. Dù chưa có bằng chứng cho thấy bí mật công nghệ hay an ninh quốc gia bị ảnh hưởng, đại diện hội đồng khẳng định an ninh Mỹ vẫn được đặt lên trên lợi ích công ty.

Nvidia xác nhận ông Jensen Huang vẫn tiếp tục giữ chức Giám đốc điều hành và các hoạt động kinh doanh của tập đoàn sẽ diễn ra bình thường, không bị gián đoạn trong thời gian điều tra.

Ngay sau khi thông tin nổ ra, cổ phiếu Nvidia chịu áp lực đè nặng làm vốn hóa thị trường sụt giảm ngắn hạn (giảm hơn 3%), kéo theo đà giảm chung của chỉ số S&P 500 do giới đầu tư lo ngại rủi ro pháp lý và quản trị ở thượng tầng tập đoàn.

Bê bối xảy ra đúng thời điểm nhạy cảm khi ông Jensen Huang đang tích cực vận động chính quyền Mỹ nới lỏng các quy định hạn chế bán chip AI sang thị trường Trung Quốc, biến vụ việc thành tâm điểm của cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh.

Thu Uyên