Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi bị đột quỵ trên biển

Nhận tin báo một ngư dân có dấu hiệu đột quỵ khi đang đánh cá trên biển Sầm Sơn, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

Lực lượng chức năng thực hiện sơ cấp cứu ban đầu, khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu

Khoảng 9 giờ 15 phút hôm nay, Tổ cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh nhận tin báo từ lực lượng Bộ đội Biên phòng về một ngư dân nghi bị đột quỵ khi đang đánh cá trên biển, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Công tác cứu nạn được triển khai khẩn trương, sử dụng thiết bị cơ động, di chuyển nhanh và sẵn sàng trang thiết bị cấp cứu để đảm bảo tính mạng cho nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác sử dụng mô tô nước thường trực tại bãi biển, phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ, chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Nạn nhân là ông P.H.C., sinh năm 1963. Hiện ông P.H.C đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Tuyết Hạnh