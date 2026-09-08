Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi bị đột quỵ trên biển

Tuyết Hạnh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhận tin báo một ngư dân có dấu hiệu đột quỵ khi đang đánh cá trên biển Sầm Sơn, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi bị đột quỵ trên biển

Nhận tin báo một ngư dân có dấu hiệu đột quỵ khi đang đánh cá trên biển Sầm Sơn, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi bị đột quỵ trên biển

Lực lượng chức năng thực hiện sơ cấp cứu ban đầu, khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu

Khoảng 9 giờ 15 phút hôm nay, Tổ cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh nhận tin báo từ lực lượng Bộ đội Biên phòng về một ngư dân nghi bị đột quỵ khi đang đánh cá trên biển, cần hỗ trợ khẩn cấp.

Cấp cứu kịp thời ngư dân nghi bị đột quỵ trên biển

Công tác cứu nạn được triển khai khẩn trương, sử dụng thiết bị cơ động, di chuyển nhanh và sẵn sàng trang thiết bị cấp cứu để đảm bảo tính mạng cho nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác sử dụng mô tô nước thường trực tại bãi biển, phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ, chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Nạn nhân là ông P.H.C., sinh năm 1963. Hiện ông P.H.C đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Tuyết Hạnh

Từ khóa:

#Cứu nạn #Ngư dân #Đột quỵ #Pccc #Thanh hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

“5 không” để giữ bình yên địa bàn

“5 không” để giữ bình yên địa bàn

Đảm bảo ANTT ở cơ sở
(Baothanhhoa.vn) - Quản lý chặt chẽ người nước ngoài ngay từ cơ sở, chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh, đồng thời huy động trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và Nhân dân là cách mà Công an phường Đào Duy Từ đang triển khai mô hình “5 không trong quản lý...
Nhân rộng mô hình kiosk thông minh

Nhân rộng mô hình kiosk thông minh

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tạo bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cuối tháng 3/2026, Thanh Hóa là tỉnh thứ 2 trong cả nước ra mắt mô hình kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Sau 5 tháng vận hành thí điểm, mô hình...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh