Cảnh sát đường thuỷ sẵn sàng ứng phó với siêu bão RAGASA

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9 (siêu bão RAGASA), dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong vài ngày tới, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ Công an tỉnh Thanh Hoá đã và đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân...

Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ tuyên truyền, hướng dẫn các chủ tàu thuyền chủ động neo đậu tàu thuyền an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong những ngày tới, bão số 9 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng ảnh hưởng đến ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng vào ngày 25/9, sau đó tác động trực tiếp đến các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, trong đó có Thanh Hoá.

Để chủ động ứng phó với bão số 9, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ, Công an tỉnh đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức rà soát các địa bàn trọng điểm, các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, các khu vực bến cảng, bến khách ngang sông, vùng neo đậu tàu thuyền dễ bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ vào đất liền. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, ngư dân chủ động neo đậu tàu thuyền an toàn, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh và các thiết bị cứu hộ cần thiết.

Chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết để kịp thời cơ động khi có yêu cầu.

Với phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ đã chủ động bố trí cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ, đồng thời tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, chuẩn bị đầu đủ vật tư, phương tiện chuyên dụng như xuồng cao tốc, ca nô, áo phao, dây neo, dụng cụ cứu hộ... sẵn sàng triển khai các phương án xử lý tình huống phát sinh.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quỳnh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát đường thuỷ cho biết: Theo dự báo, cơn bão số 9 có cường độ mạnh, hoạt động hết sức phức tạp. Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiến hành nắm sát diễn biến của bão. Trong đó, giao Đội Cảnh sát đường thuỷ chủ động chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị như: tàu xuồng, nhiên liệu để ứng phó với các tình huống do mưa bão gây ra. Cùng với đó, phối hợp kiểm tra các bến, bãi neo đậu phương tiện cũng như khu vực hộ dân sống ở ven sông có nguy cơ ngập lụt để tuyên truyền, vận động bà con chuẩn bị các điều kiện như chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu tuyền và sẵn sàng di dời khi có ảnh hưởng của bão số 9.

Chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết để kịp thời cơ động khi có yêu cầu.

Song song với đó, công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát đường thủy với Bộ đội Biên phòng và Công an các xã, phường cũng được đặt lên hàng đầu, nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, không để bị động, bất ngờ.

Phạm Hoà (CTV)