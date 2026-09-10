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Cảnh sát cơ động trao 1.000 suất cháo, tuyên truyền pháp luật tại Bệnh viện Ung bướu

Thái Thanh (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Nồi cháo nhân ái”, trao 1.000 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Cảnh sát cơ động trao 1.000 suất cháo, tuyên truyền pháp luật tại Bệnh viện Ung bướu

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Nồi cháo nhân ái”, trao 1.000 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Cảnh sát cơ động trao 1.000 suất cháo, tuyên truyền pháp luật tại Bệnh viện Ung bướu

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa trao cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh.

Cảnh sát cơ động trao 1.000 suất cháo, tuyên truyền pháp luật tại Bệnh viện Ung bướu

Những suất cháo đầy đủ dinh dưỡng được cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị và trực tiếp trao tận tay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho những người đang điều trị bệnh.

Cảnh sát cơ động trao 1.000 suất cháo, tuyên truyền pháp luật tại Bệnh viện Ung bướu

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh.

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động kết hợp tuyên truyền, phổ biến một số quy định pháp luật và kiến thức về bảo đảm an ninh, trật tự; nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, nhất là các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, giả danh cơ quan chức năng để chiếm đoạt tài sản.

Thông qua hoạt động thiện nguyện kết hợp tuyên truyền pháp luật, chương trình góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Thái Thanh (CTV)

Từ khóa:

#Cảnh sát cơ động #công an tỉnh Thanh Hóa #Bệnh nhân #Bệnh viện #Ung bướu #tuyên truyền pháp luật #Chương trình #Điều trị #Chiếm đoạt tài sản #Chia sẻ khó khăn

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