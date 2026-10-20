CẢNH GIÁC! Bí mật phía sau những đầu số 022, 024, 028: Đừng gọi lại!

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người trên địa bàn tỉnh Đời sống - Xã hội 17:06 20/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trước nguy cơ diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh truyền nhiễm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, địa phương siết chặt công tác phòng, chống dịch; đồng thời sẽ xem xét kiểm điểm, phê bình những người...

Giữ ấm cơ thể đúng cách khi mùa thu - đông về Báo hằng tháng 16:00 20/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Khi thời tiết Thanh Hóa bắt đầu chuyển lạnh, chị Nguyễn Thị Minh Anh (28 tuổi, xã Hà Trung) ngày nào cũng nhận được cuộc gọi của mẹ nhắc chuyện giữ ấm cho hai mẹ con. Vốn có kinh nghiệm chăm con, mẹ chị dặn dò kỹ đến mức nghe chẳng khác nào một “bác...

Vươn lên sau những “va đập” Kinh tế 15:05 20/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Khởi nghiệp (KN) không chỉ là câu chuyện bắt đầu từ một ý tưởng mới, mà còn là hành trình vượt qua khó khăn, thách thức và những khoảng cách giữa kỳ vọng với thực tế. Va đập, vì thế, không đơn thuần là thử thách sức bền mà còn là phép thử đối với...

Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tôn vinh nữ cán bộ, người lao động Đời sống - Xã hội 12:14 20/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 20/10, Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), đồng thời sơ kết phong trào nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động 9 tháng năm 2026.