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CẢNH GIÁC! Bí mật phía sau những đầu số 022, 024, 028: Đừng gọi lại!

Lan Phương - Phạm Nam
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(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, rất nhiều người dùng di động liên tục nhận được các cuộc gọi nhỡ từ những đầu số lạ như 022, 024, 028... Chỉ cần vài giây đổ chuông rồi tắt, những cuộc gọi này vô tình tạo ra tâm lý tò mò hoặc lo lắng cho người nhận. Tuy nhiên, nếu bạn chủ động bấm gọi lại, bạn rất có thể đang rơi thẳng vào bẫy cước phí hoặc những kịch bản lừa đảo tinh vi đã được dàn xếp sẵn.

CẢNH GIÁC! Bí mật phía sau những đầu số 022, 024, 028: Đừng gọi lại!

Thời gian gần đây, rất nhiều người dùng di động liên tục nhận được các cuộc gọi nhỡ từ những đầu số lạ như 022, 024, 028... Chỉ cần vài giây đổ chuông rồi tắt, những cuộc gọi này vô tình tạo ra tâm lý tò mò hoặc lo lắng cho người nhận. Tuy nhiên, nếu bạn chủ động bấm gọi lại, bạn rất có thể đang rơi thẳng vào bẫy cước phí hoặc những kịch bản lừa đảo tinh vi đã được dàn xếp sẵn.

CẢNH GIÁC! Bí mật phía sau những đầu số 022, 024, 028: Đừng gọi lại!

Lan Phương - Phạm Nam

Từ khóa:

#Cảnh giác #Bí mật #Người dùng #Kịch bản #Lừa đảo #Lo lắng #Di động #Tâm lý

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