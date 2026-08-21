Cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Thanh Hóa

Theo các bản tin cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ chiều 21/8 đến ngày 26/8, trên các sông trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt lũ, với biên độ lũ lên tại các trạm phổ biến từ 2-5m.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, lúc 13h ngày 21/8, mực nước trên các sông trong tỉnh dao động lên, riêng sông Bưởi lên nhanh. Mực nước trên các sông còn ở mức thấp, dưới báo động (BĐ)1 từ 0,3-3,25m; riêng hạ lưu sông Mã tại trạm Thủy văn Lý Nhân và hạ lưu sông Chu tại trạm Thủy văn Xuân Khánh thấp hơn BĐ1 từ 4,7-6,7m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại các trạm thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu, sông Bưởi, sông Yên, sông Âm và sông Cầu Chày có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. Trong khi đó, mực nước tại hạ lưu sông Mã và hạ lưu sông Chu còn dưới BĐ1.

Đáng chú ý, trên sông Âm, lúc 13h ngày 21/8, mực nước tại trạm Thủy văn Lang Chánh ở mức 48,19m, thấp hơn BĐ1 0,31m. Mực nước được cảnh báo có khả năng đạt BĐ1 vào khoảng 15-16h ngày 21/8 và tiếp tục lên.

Trên sông Yên, mực nước lúc 13h ngày 21/8 tại trạm Thủy văn Chuối ở mức 1,55m, thấp hơn BĐ1 0,45m; dự báo có khả năng đạt BĐ1 vào khoảng 19-21h ngày 21/8 và tiếp tục lên.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các đô thị.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị, ảnh hưởng đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

LP