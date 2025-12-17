Cảng cá đầu tư tiền tỷ, tàu thuyền vẫn mắc cạn

Mặc dù được đầu tư hơn 43 tỷ đồng, tuy nhiên nhiều năm qua, Cảng cá Hoằng Phụ, xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Cảng cá Hoằng Phụ được đầu tư hơn 43 tỷ đồng nhưng chỉ có khoảng 30 tàu cá thường xuyên neo đậu.

Ba tháng nay, vợ chồng anh Nguyễn Văn Công, ngư dân xã Hoằng Thanh vẫn tập trung sửa chữa con tàu nhỏ mới mua với hy vọng kịp vươn khơi vụ cá cuối năm. Trước đây, gia đình anh từng sở hữu tàu công suất lớn, nhưng những năm gần đây, luồng lạch cảng cá Hoằng Phụ - nơi neo đậu tàu thuyền sau mỗi chuyến biển - liên tục bị bồi lấp, khiến tàu lớn không thể ra vào.

Gia đình anh Nguyễn Văn Công đang tập trung sửa chữa tàu cá nhỏ để kịp ra khơi vào cuối năm.

“Khoảng 6 năm trở lại đây, cảng quá cạn, tàu to không vào được. Đầu năm 2025, nhà tôi buộc phải bán tàu lớn, chuyển sang tàu nhỏ để còn bám nghề”, anh Công chia sẻ.

Không riêng gia đình anh Công, nhiều ngư dân tại xã Hoằng Thanh cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Việc luồng lạch bị bồi lắng khiến tàu thuyền thường xuyên mắc cạn, chỉ có thể ra vào khi chờ con nước. Hệ quả là năng suất khai thác giảm sút, chi phí tăng cao, đời sống ngư dân ngày càng khó khăn.

Cảng cá Hoằng Phụ được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư nâng cấp từ năm 2012 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 46 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh còn hơn 43,6 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa (cũ) làm chủ đầu tư, gồm nhiều hạng mục như nhà điều hành, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, cấp thoát nước, bể xử lý nước thải và khu tiếp nhận, phân loại thủy hải sản. Năm 2017, cảng chính thức đi vào hoạt động với mục tiêu tiêu thụ hơn 5.400 tấn thủy sản mỗi năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Tuy nhiên, ngay sau khi đưa vào khai thác, luồng lạch ra vào cảng liên tục bị bồi lấp. Năm 2018, UBND xã Hoằng Phụ (cũ) từng chi hơn 1 tỷ đồng ngân sách xã để nạo vét, song hiệu quả chỉ duy trì trong thời gian ngắn, sau đó tình trạng bồi lắng lại tái diễn.

Tình trạng bồi lắng diễn ra nhiều năm khiến tàu thuyền không thể ra vào.

Theo ghi nhận thực tế, hiện cảng cá Hoằng Phụ chỉ còn khoảng 30 tàu bè thường xuyên neo đậu, chủ yếu là phương tiện có chiều dài dưới 12m. Nhiều hạng mục tại cảng đã xuống cấp: khu nhà điều hành hoen gỉ, vỡ kính, cửa khoá; hệ thống điện hư hỏng; các khu tiếp nhận, phân loại thủy sản cỏ dại mọc um tùm.

Nhiều hạng mục tại cảng cá Hoằng Phụ đã xuống cấp.

Theo UBND xã Hoằng Thanh, nguyên nhân chính khiến cảng cá Hoằng Phụ bị bồi lắng là do thay đổi dòng chảy sau các đợt lũ lớn những năm 2017-2018, lượng phù sa từ thượng nguồn đổ về nhiều, làm biến dạng luồng lạch cửa sông và ven biển. Hiện nay, luồng tại bến cảng và cửa sông Cung tiếp tục bị bồi lấp, tàu thuyền chỉ có thể ra vào khi thủy triều lên.

Ông Hắc Xuân Thọ, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Hoằng Thanh kiến nghị: "Trước đây khu vực này có hàng trăm tàu cá hoạt động, cảng cá Hoằng Phụ giữ vai trò quan trọng trong tiêu thụ hải sản và neo đậu tránh trú bão. Tuy nhiên, do luồng lạch bị cạn, hiệu quả khai thác cảng không đạt như kỳ vọng. Chúng tôi mong cấp có thẩm quyền sớm quan tâm, đầu tư nạo vét luồng lạch một cách căn cơ, đồng thời có nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng để cảng cá tiếp tục phát huy hiệu quả”.

Thực tế cho thấy, tình trạng bồi lấp kéo dài không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư hàng chục tỷ đồng, mà còn đẩy ngư dân vào thế bị động, buộc phải thu hẹp sản xuất hoặc rời bỏ nghề biển. Nếu không sớm có giải pháp khơi thông luồng lạch, cảng cá Hoằng Phụ sẽ tiếp tục hoạt động cầm chừng, lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân vùng ven biển.

Hương Quỳnh