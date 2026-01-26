Canada khẳng định không theo đuổi hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc

Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định, Ottawa không có kế hoạch ký hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Canada nếu nước này tăng cường hợp tác thương mại với Bắc Kinh.

Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định nước này không có ý định theo đuổi FTA với Trung Quốc. Ảnh: AP

Phát biểu ngày 25/1, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này không có ý định theo đuổi một hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc, bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Canada đang mở đường cho hàng hóa Trung Quốc thâm nhập thị trường Mỹ.

Theo ông Carney, thỏa thuận gần đây giữa Canada và Trung Quốc chỉ nhằm điều chỉnh thuế quan đối với một số lĩnh vực cụ thể từng chịu tác động bởi các biện pháp áp thuế trong thời gian qua, chứ không phải là một hiệp định thương mại tự do toàn diện. Ông nhấn mạnh, theo Hiệp định Mỹ – Mexico – Canada (USMCA), các bên có nghĩa vụ không theo đuổi các thỏa thuận thương mại tự do với các nền kinh tế phi thị trường nếu chưa thông báo trước. Ông Carney nói: “Chúng tôi không có ý định làm điều đó với Trung Quốc hay bất kỳ nền kinh tế phi thị trường nào khác”.

Thủ tướng Canada Carney (bên trái) gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 1. Ảnh: AP

Trước đó, năm 2024, Canada đã áp thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc và 25% đối với thép, nhôm, tương tự các biện pháp của Mỹ, khiến Bắc Kinh đáp trả bằng việc áp thuế cao đối với dầu cải, thịt lợn và hải sản của Canada. Trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, ông Carney cho biết Canada đã điều chỉnh một số mức thuế, đổi lại là việc giảm thuế đối với các mặt hàng xuất khẩu của Canada và cam kết đầu tư của Trung Quốc vào ngành công nghiệp ô tô nước này.

Tuy nhiên, động thái này vấp phải phản ứng gay gắt từ Washington. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo, Mỹ có thể áp thuế 100% đối với hàng hóa Canada nếu Ottawa tiến xa hơn trong hợp tác thương mại với Bắc Kinh. Ông Scott Bessent nhấn mạnh Mỹ “không thể để Canada trở thành cửa ngõ để hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc tràn vào thị trường Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng liên tục chỉ trích Canada trên mạng xã hội, cho rằng, Trung Quốc đang “từng bước kiểm soát Canada” và cảnh báo, Ottawa không được biến mình thành điểm trung chuyển hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ. Những phát biểu cứng rắn này xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Canada gia tăng căng thẳng, không chỉ về thương mại mà còn liên quan tới các bất đồng chính trị và chiến lược gần đây giữa hai nước.

Bích Hồng

Nguồn: AP