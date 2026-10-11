Cẩm Vân đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xác định đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã Cẩm Vân đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp phụ trách từng chi bộ, lĩnh vực. Với tinh thần “nói đi đôi với làm”, các đồng chí được phân công luôn bám sát địa bàn, chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để triển khai nghị quyết bằng những việc làm thiết thực, đảm bảo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”.

Xã Cẩm Vân tập trung mở rộng diện tích cây dứa.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu này, UBND xã Cẩm Vân đã ban hành và triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch hành động theo từng quý và hằng năm, trong đó tập trung quyết liệt vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Vân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định tập trung huy động mọi nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong những khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, xã Cẩm Vân chủ động huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; trong đó đặc biệt chú trọng hạ tầng giao thông nhằm tăng cường kết nối liên xã, liên vùng với các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh. Từ tháng 8/2025 đến nay, xã đã huy động gần 35 tỷ đồng để triển khai 18 công trình, dự án trọng điểm, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giao thông... Nhiều công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn tạo nền tảng vững chắc để thu hút đầu tư, giao thương hàng hóa thông suốt.

Cùng với đầu tư kết cấu hạ tầng, xã Cẩm Vân đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, tập trung tích tụ đất đai để hình thành các vùng sản xuất tập trung, nổi bật là mô hình trồng lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP tại các thôn Quan Phác, Vân Cát, Tường Yên... Bên cạnh đó, xã chú trọng phát triển rừng trồng gỗ lớn tại các thôn Trung Chính, Đồng Thanh, Sơn Lập... nhằm cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, triển khai phương án quản lý rừng bền vững để được cấp chứng chỉ FSC theo quy định.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Cẩm Vân luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh của người dân ngay từ cơ sở. Từ tháng 8/2025 đến nay, UBND xã Cẩm Vân đã tiếp nhận 79 đơn của công dân và giải quyết dứt điểm 68 đơn, thư khiếu nại, phản ánh của công dân, đạt tỷ lệ 86,08%; còn lại 11 đơn đang trong quá trình xác minh, giải quyết theo quy định.

Tại thôn Yên Tâm, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chi bộ thôn Yên Tâm đã tập trung quán triệt và xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn. Theo đó, chi bộ vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đưa cây, con giống có giá trị vào sản xuất để nâng cao năng suất; đồng thời chỉ đạo các đoàn thể huy động nguồn lực hiến công, hiến đất mở rộng đường giao thông. Nhờ vậy, hệ thống hạ tầng của thôn ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Chi bộ thôn Yên Tâm, cho biết: “Chi bộ tiếp tục lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế. Trong đó, khuyến khích người dân mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng cây dứa, tiến tới xây dựng thương hiệu cho vùng dứa gai trên địa bàn thôn. Cùng với đó, huy động mọi nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển kinh tế”.

“Phát huy kết quả đạt được, xã Cẩm Vân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, xã tập trung khai thác tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, xây dựng địa phương phát triển vững mạnh”, ông Bùi Thanh Minh, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Vân chia sẻ.

Bài và ảnh: Xuân Anh