Nghị quyết 22-NQ/TW: Quan điểm, mục tiêu về chiến lược an ninh quốc gia

Tiên Trang cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng Nghị quyết của Đảng 06:45 12/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Trang đã khẩn trương xây dựng chương trình hành động, tổ chức quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Với phương châm nghị quyết phải được cụ thể hóa bằng những...

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Xây dựng Đảng 22:30 11/10/2026 Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 8/10/2026).

Cẩm Vân đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghị quyết của Đảng 09:45 11/10/2026 (Baothanhhoa.vn) - Xác định đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã Cẩm Vân đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp phụ trách từng chi bộ, lĩnh...