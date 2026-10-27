(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị xác định những quan điểm, mục tiêu chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và tạo nền tảng phát triển đất nước bền vững.
Nghị quyết 22-NQ/TW: Quan điểm, mục tiêu về chiến lược an ninh quốc gia
Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị xác định những quan điểm, mục tiêu chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và tạo nền tảng phát triển đất nước bền vững.
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